Charts: prosegue la marcia delle due hit “Jerusalema” e “Mood”

Le due grandi protagoniste della settimana sono ancora “Jerusalema” di Master KG ft Nomcebo Zikode e “Mood” di 24k Goldn ft Iann Dior

ALBANIA:Singoli Dy Zemra – Butrint Imeri Ft. Nora Istrefi

Album: Na Na – Meda

AUSTRIA: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Hollywood- Bonez MC

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/BXL Zoo- Damso(Vallonia)/Day after tomorrow- Mark Forster (Germanofono)

Album: Thuis- Andrè Hazes jr. (Fiandre) /Qalf- Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlpaeto ft D3Mo (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CIPRO – Singoli:Breaking me- Topic ft A7S

Album: Daystar – Tory Lanez

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Savage love – Jawsh685 ft Jason Derulo (internazionali)

Album:For Him And Her- Amira Medunjanin (nazionali)/ S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra(internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ESTONIA – Singoli:Loodus ja hobused – 5 Miinuts, Hendirk Sal Saller

Album:Nectar-Joji

FINLANDIA- Singoli:Penelope (Feat. Clever)- William

Album:Svinoje rylo- LSP

FRANCIA- Singoli: Bande organisée- Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:Mesdames – Grands Corps Malade

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo

Album: Everything flows – Niedeckens Bap

GRAN BRETAGNA- Singoli: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

GRECIA- Singoli: Pistoli- Sin Laurent, Toquel (nazionali)/Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion(internazionali)

Album: Sun:Set 8 by Alexandros Christopoulos – Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISLANDA- Singoli: Stjörnurnar- Herra Hnetusmjör

Album:KBE kynnir: Erfingi krúnunnar-Herra Hnetusmjör

ISRAELE: Singoli:Shan Yeled Shan – Italy Levi (nazionali) Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

Album: Tsu hsheh – tsu rshun.- Interpreti Vari

ITALIA-Singoli:A un passo dalla luna- Rocco Hunt ft Ana Mena

Album:17- Emis Killa & Jake La Furia

LETTONIA- Singoli:Head & heart – Joel Mnek & Corry

Album: Nectar-Joji

LITUANIA- Singoli:Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli: Rockstar – Dadaby ft Roddy Rich

Album: Qalf- Damso

MALTA –Singoli: Take you dancing- Jason Derulo

Album: Tickets To My Downfall- Machine Gun Kelly

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot for the stars aim for the moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Thuis- Andrè Hazes jr.

POLONIA- Singoli:Swit – Męskie Granie Orkiestra 2020 feat. Daria Zawiałow, KRÓL, Igo

Album:Black album – Paje & Slums Attack prod Magiera.

PORTOGALLO- Singoli: Mood Swings- Pop Smoke feat. Lil Tjay

Album:S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

REPUBBLICA CECA- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Medusa II – Sergei Barracuda

ROMANIA- Singoli:Slabiciuni – DJ Porject ft Alina (nazionali)/Jerusalema- Master KG ft Nomcebo (internazionali)

Album:Nectar-Joji

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album:Hoshkonog – Haski

SAN MARINO (radio):Singoli: Hypnotyzed – Purple Disco Machine& Sophie and The Giants

SERBIA- Singoli: Follir’ O – Hurricane (nazionali)/Watermelon sugar- Harry Styles (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Medusa II – Sergei Barracuda

SLOVENIA- Singoli: Vulenderij -Kravata (nazionali)/Whats love got to do with it – Kygo ft Tina Turner (internazionali)

Album: Nectar-Joji

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Enoc – Ozuna

SVEZIA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Hollywood- Bonez MC

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:Hoshkonog – Haski

UNGHERIA: Singoli: Breaking me- Topic ft A7S

Album:Living In The Gap + Hungarian Pictures- Mandoki Soulmates

