Alla scoperta di Syro, cantautore della nuova scena indie portoghese

Le sue canzoni dal tono introspettivo sono pienamente inserite nel panorama indie contemporaneo ed allo stesso tempo sono radiofoniche e fresche, con testi che non si prestano alle facili logiche commerciali. Una linea rossa, questa, che attraversa anche gli altri tre singoli, ““ E Agora” , “ Sinto-me Bem “, “ Perto de Mim ” che saranno inclusi nel suo primo album, che è attualmente in lavorazione e dovrebbe uscire entro fine anno.

Di lui si è accorta anche una importante major che lo sta lanciando sulla scena dopo un inizio di carriera che lo ha visto fondatore e frontman dei Caelum, una delle rock band indie più interessanti della scena nazionale. “ Deixa Passar ” è stato il brano che lo ha lanciato in questa fase-2 della carriera, e che è stato utilizzato anche come sigla di una soap opera.

Andiamo alla scoperta di un nome nuovo che si sta facendo molto largo nella scena indie portoghese, vale a dire Diogo Lopes, in arte Syro . “ Acordar ” è il suo nuovo singolo, che lo conferma su ottimi livelli, che in questi anni gli hanno consentito di apparire fra i nuovi emergenti di MTV Portugal.

