La travolgente energia delle Melenas, sonorità vintage al servizio dei tempi moderni

Le Melenas sono il simbolo dell’indie attuale: totalmente contemporaneee ed allo stesso tempo assolutamente antiche. La garage rock band di Pamplona infatti, nelle loro produzioni strizza l’occhio allo jangle pop, un genere musicale incentrato sulle chitarre elettriche a 12 corde e sul particolarissimo modo di suonarle quasi arpeggiato che rimanda a storiche band degli anni 60 ma anche ad alcune produzioni new wave degli anni 80.

In più sono una girl band e questo è un valore aggiunto. Due EP all’attivo, con questa travolgente “Primer tiempo” che accompagna il secondo, “Dias Raros“, registrato a Chicago ed uscito per una etichetta indipendente statunitense, la prestigiosa Trouble In Mind. Non è un caso che gli esperti le abbiano candidate ai Music Moves Europe Talent Awards. Chitarre elettriche, batteria e tastiere per un gruppo formato da sorelle (Melenas, appunto) che per ora alternano la musica ad altri lavori (una studentessa, una impiegata al museo ed una grafica).

C’è da dire che la passione per il vintage si nota anche dai video, come quello di “3 Segundos“. Ascoltate anche “No puedo pensar”.

