Et toi, mon amour” è il nuovo singolo della giovanissima Julia

Di Julia Fiquet abbiamo parlato qualche tempo fa, al tempo del debutto. Certo è che quella che viene definita come la nuova Alizée, non soltanto per la collaborazione con Mylene Farmer e e Laurent Boutonnat che scrivono e producono i suoi brani, continua ad accrescere consensi. “Et toi, mon amour” è estratto dall’album “Passe, come tu sais“

Classe 2001, la sua sensualità genuina da ragazza della porta accanto sta contribuendo ha un grande seguito anche sui social. Da The Voice Kids, talent show al quale ha preso parte a 16 anni, all’alta rotazione nelle radio francesi e c’è più di qualcuno che la vorrebbe candidare nella selezione francese per l’Eurovision, dove le sue sonorità avrebbero sicuramente un buon impatto.

Alizée, l’artista attorno alla quale è stata costruita la sua immagine aveva contribuito alla coreografia del suo singolo di lancio “S.E.X.T.O”, di fatto consegnandole il suo endorsement ed ora la giovane dell’Alta Savoia è pronta spiccare il volo.

