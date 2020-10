Charts: 24kGoldn ft Yann Dior e Savage ft Metro Boomin protagonisti

Prosegue in vetta la marcia di 24kGoldn ft Yann Dior fra i singoli, mentre negli album si affaccia il rapper americano Savage

ALBANIA:Singoli Betohemi- Bardhi

Album:Skulture- Capital T

AUSTRIA: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: CB7 – Capital Bra

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Vallonia)/Day after tomorrow- Mark Forster (Germanofono)

Album: Thuis- Andrè Hazes jr. (Fiandre) /Qalf- Damso (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlapeto ft D3Mo (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

CIPRO – Singoli:Savage love – Jawsh685 ft Jason Derulo

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Savage love – Jawsh685 ft Jason Derulo (internazionali)

Album:Aq Total Vinyl 01/08: Alenovo- Interpreti Vari (nazionali)/Fine line- Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Uforglemmilig anderledes kunst – Ude af Kontrol

ESTONIA – Singoli:Head & Heart- Joel Corry

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

FINLANDIA- Singoli:Frida – Behm

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli: Bande organisée- Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:Mesdames – Grands Corps Malade

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo

Album: Vollmond-Kontra K

GRAN BRETAGNA- Singoli: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album:Ultra Mono-Idles

GRECIA- Singoli: Victoria – Melisses & DJ Kas (nazionali)/Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion(internazionali)

Album: Sun:Set 8 by Alexandros Christopoulos – Interpreti Vari

IRLANDA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISLANDA- Singoli: Stjörnurnar- Herra Hnetusmjör

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon-Pop Smoke

ISRAELE: Singoli:l hner hazh – Isrel Parnes (nazionali) /Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

ITALIA-Singoli:Superclassico-Ernia

Album:17- Emis Killa & Jake La Furia

LETTONIA- Singoli:Head & heart – Joel Mnek & Corry

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

LITUANIA- Singoli:Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Tolive

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

MALTA –Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Above & Beyond -Group Therapy 400 Live from London

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Transitus – Ayreon

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Thuis- Andrè Hazes jr.

POLONIA- Singoli:Lovefool- Twocolors

Album:Hotel Maffja-SB Maffja

PORTOGALLO- Singoli: Mood Swings- Pop Smoke feat. Lil Tjay

Album:S& M2 – Metallica with Michael Tilson Thomas conducting The San Francisco Symphony Orchestra

REPUBBLICA CECA- Singoli:365247 (feat. Koky)- Nik Tendo, Milion, Ent

Album: Lunazar- Nik Tendo, Milion, Ent

ROMANIA- Singoli: Banii- Aduc Fericirea-Feli ft Grasu XXL (nazionali)/Jerusalema- Master KG ft Nomcebo (internazionali)

Album:Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album: Vernulas so svezhi- Monetochka

SAN MARINO (radio):Singoli: La ragazza dei tuoi sogni – Ligabue

SERBIA- Singoli: Follir’ O – Hurricane (nazionali)/Whats love got to do with it – Kygo ft Tina Turner(internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Lunazar- Nik Tendo, Milion, Ent

SLOVENIA- Singoli: Ujemi ritem — Nina Puslar (nazionali)/Midaniht sky- Miley Cyrus (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Un susurro en la tormenta – La Oreja De Van Gogh

SVEZIA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Fanga Mig Nar jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Hollywood- Bonez MC

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

UNGHERIA: Singoli: Dynamite -BTS

Album:Best 2010-2015-Attila

