Alla scoperta di Luka Kloser, una nuove voce dal Lussemburgo

A volte anche i piccoli Stati riescono a stupire e a regalarci qualche artista interessante. Il Lussemburgo in particolare può vantare ben 5 vittorie all’Eurovision anche se non vi partecipa più dal 1993 e non tutti gli artisti che portarono la bandiera del Granducato furono della terra natìa. Certo è che se un giorno il Lussemburgo volesse ritornare, a quanto pare non prima del 2022, avrebbe a disposizione un buono numero di giovani in rampa di lancio, alcuni dei quali ne abbiamo già parlato: Navajo, Gezza, Benjamin Lasnier, Mirella Nyvinne Pinternagel (già finalista a Sanremo Giovani e vista ad Amici 19), il dj Iceleak, e Luka Kloser solo per citarne alcuni.

Oggi trattiamo proprio di quest’ultima cantante. Luka Kloser è una ragazza 22enne americana di origini austro-lussemburghesi che ha avviato la sua carriera artistica due anni fa. Nata a Los Angeles ma ha trascorso la sua infanzia viaggiando tra gli Stati Uniti e l’Europa. Probabilmente è una predestinata dato che la sua è una famiglia di musicisti: suo padre austriaco è il compositore cinematografico Harald Kloser (in film come The Day After Tomorrow, Alien vs. Predator), e sua madre lussemburghese Désirée Nosbusch è una conduttrice televisiva, attrice e cantante.

Anche se ufficialmente statunitense Luka Kloser deve essere molto legata alla terra d’origine materna considerando che ha disputato e addirittura vinto la 31esima edizione del North Vision Song Contest nell’anno scorso con Sweet Sixteen rappresentando appunto il Lussemburgo. Per ora conta all’attivo solamente tre brani, cioè Time, Sweet Sixteen e Secret Love di due mesi fa, ma presto dovrebbe uscire l’EP Yours. Il suo è un pop molto contemporaneo e la sua voce intriga per la profondità delle note.

