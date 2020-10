“Vorbei Vorbei”: il nuovo singolo di Michelle è esplosivo come lei

Di recente avevamo parlato della figlia Marie Reim, nata dalla relazione con Matthias Reim, ora è il caso di parlare di lei, Michelle, al secolo Tanja Hewer. La cantante tedesca, regina dello schlager pop, ancora oggi a 25 anni dal debutto uno dei nomi pesanti del genere, è appena uscito con un singolo, “Vorbei vorbei”, davvero esplosivo come lei che a 48 ha la sensualità di una ventenne e che nel nuovo look con i capelli lunghi neri è ancora più sensuale.

Il pezzo è molto forte e con ogni probabilità si avvia a fare da traino all’ennesimo successo di una carriera che sin qui l’ha vista portarsi a casa dieci dischi d’oro, con oltre 600.000 copie, che possono sembrare poche in un mercato come la Germania ma che se rapportate ad un genere diffuso ma comunque limitato ad una nicchia come lo schlager hanno il loro peso.

L’Europa l’ha conosciuta nel 2001, quando rappresentò la Germania con “Wer liebe lebt” all’Eurovision, centrando un buon ottavo posto. Va detto che in questi anni si è distinta anche per alcuni risultati extramusicali, come per esempio la copertina sull’edizione tedesca di playboy nel 2005. Più recentemente anche per lei c’è stato un passaggio televisivo come giudice a Deutschland sucht den superstar, versione tedesca di Pop Idol.

