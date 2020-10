Eurovision Song Contest 2021, l’Italia ci sarà. Junior Eurovision 2020 “da remoto”, Rai ancora in forse

La notizia l’ha data qualche giorno fa in anteprima il nostro sito partner Eurofestivalnews: l’Italia prenderà parte all‘Eurovision Song Contest.2021. Fonti Rai hanno confermato la notizia, senza ulteriore specificazione, quindi al momento non è chiaro in che modo sarà selezionato il nostro rappresentante, tenendo conto che il posticipo del Festival di Sanremo 2021 alla prima settimana di marzo mantiene ancora un margine possibile per abbinare la rassegna italiana a quella europea.

Non c’è invece ancora una decisione sulla versione Junior da parte dell’Italia: ufficialmente la deadline si è chiusa, ma la EBU ha annunciato che l’edizione 2020 del concorso, in programma a Varsavia il prossimo 29 novembre, sarà in realtà modellata su Europe Shine a light, lo show che quest’anno ha rimpiazzato l’Eurovision: non ci sarà infatti un evento in presenza bensì le esibizioni saranno realizzate da ciascun paese a casa propria, con l’assistenza della Ebu e poi trasmesse nel corso dell’evento.

A Varsavia ci saranno i conduttori, la rappresentante di casa e l’interval act. Al momento sono 13 i paesi in concorso, ma la EBU ha lasciato aperte le iscrizioni. Paesi come Portogallo, Irlanda, Australia, Galles e Macedonia del Nord, infatti, si erano ritirate per via delle restrizioni di viaggio in atto da e per la Polonia, ma la nuova modalità rende di fatto la partecipazione possibile se volessero provarci.

La risposta definitiva dovrebbe dunque arrivare nelle prossime settimane. La pandemia di Covid-19 è una (ma non l’unica) questione che influenzerà la decisione della Rai.

Al momento sono confermate le partecipazioni di Armenia, Bielorussia, Francia, Georgia, Germania, Kazakistan, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Serbia, Spagna, Ucraina.

