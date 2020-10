Charts: protagonisti Master KG ft Nomcebo e 24k Goldn ft Iann Dior

24k Goldn ft Iann Dior e Master KG ft Nomcebo sono ancora i protagonisti delle classifiche insieme a Jawsh 685 ft Jason Derulo

ALBANIA:Singoli Betohemi- Bardhi

Album:Skulture- Capital T

AUSTRIA: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Vollmond -Kontra K

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Vallonia)/Let your heart dance with me – Roxette (Germanofono)

Album: Thuis- Andrè Hazes jr. (Fiandre) /UNn air de famille- Patrick Fiori (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlapeto ft D3Mo (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

CIPRO – Singoli:Savage love – Jawsh685 ft Jason Derulo

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

Album:Lachrimae – Božo Vrećo & Edin Karamazov(nazionali)/S& M” – Metallica & San Francisco Simphony orchestra (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ESTONIA – Singoli:Loodus ja hobused – 5 Miinust & Henderik Sal Saller

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

FINLANDIA- Singoli:Frida – Behm

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli: Bande organisée- Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:QALF – Damso

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: Live around the world – Queen & Adam Lambert

GRAN BRETAGNA- Singoli: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album:Live around the world – Queen & Adam Lambert

GRECIA- Singoli:Etsi – SNIK (nazionali)/Wap- Cardi B ft Megan Thee Stallion(internazionali)

Album: Stavros Tou Notou- Yannis Kotsiras

IRLANDA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Boxes – Gavin James

ISLANDA- Singoli: Stjörnurnar- Herra Hnetusmjör

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon-Pop Smoke

ISRAELE: Singoli Ada Manjuna – Eden Ben Zaken (Rememeber) – Mychael Danna (nazionali) /Aftermath (Rememeber) – Mychael Danna (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

ITALIA-Singoli:Altalene- Bloody Vinyl, Slait, Tha Supreme, Mara Sattei, Coez

Album:BV3- Bloody Vinyl

LETTONIA- Singoli:Head & heart – Joel Mnek & Corry

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

LITUANIA- Singoli:Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Tolive

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: QALF – Damso

MALTA –Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: The album – Blackpink

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Thuis- Andrè Hazes jr.

POLONIA- Singoli:Beautiful Madness- Micheal Patrick Kelly

Album:Anno Domini XX-Luxtorpeda

PORTOGALLO- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

AlbumCanções do pós-guerra- Samuel Uria

REPUBBLICA CECA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Restart & Lunazar – Nik Tendo, Milion, Ent

ROMANIA- Singoli: Banii- Aduc Fericirea-Feli ft Grasu XXL (nazionali)/Jerusalema- Master KG ft Nomcebo (internazionali)

Album:Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album: 1990-Maks Barksih

SAN MARINO (radio):Singoli: Latina- Emma

SERBIA- Singoli: Legitmino- Alexandra Prijovic (nazionali)/Whatermelon sugar – Harry Styles (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Restart & Lunazar – Nik Tendo, Milion, Ent

SLOVENIA- Singoli: Ujemi ritem — Nina Puslar (nazionali)/Letter to you – Bruce Springsteen (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Enoc- Ozuna

SVEZIA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: FUNge med extra energi – Einàr

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:9- Schwiizergoofe

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:1990-Maks Barksih

UNGHERIA: Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album:Idősziget Koncert (Dupla Aréna 2019)- Akos

