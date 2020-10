Ecco “Lalalalalalalalalala”, la nuova hit di Mikolas Josef

Mikolas Josef è sicuramente tra quegli artisti che dall’Eurovision ha ricevuto un grosso slancio per la carriera musicale. Vi aveva partecipato infatti nel 2017 con Lie to me raggiungendo il sesto posto al Grand Final, il più alto piazzamento di sempre della Repubblica Ceca.

Da lì poi non si è più fermato ed è diventato uno degli artisti più ascoltati della terra natìa. Stando ai dati del gruppo editoriale l’Opinionista il suo successo estivo del 2019 Acapella, con quasi 17.000.000 di visualizzazioni su Youtube, è stato infatti in prima posiziona nella charts della Repubblica Ceca e in Polonia sia alla radio che su Shazam. Il suo penultimo singolo Colorado poi si è piazzato al secondo posto su Shazam mantenendo la posizione per due settimane.

Il suo ultimo brano pop Lalalalalalalalalala, scritto dallo stesso Mikolas insieme a Cristiano Cesario e Marco Quisisana, parla delle relazioni false vissute durante il lockdown che lo hanno portato a cancellare i social. Inoltre è un invito a riflettere sulle nuove situazioni che il coronavirus sta creando nel mondo online della musica, tema forse poco dibattuto. Come afferma lo stesso Miloas Josef:

in un momento in cui (noi artisti, ndr) dobbiamo adattarci e smettere di esibirci dal vivo, ha senso aprire l’argomento del download illegale di musica, di video musicali ma anche di film e quindi supportare la percezione del valore artistico.

Quindi il messaggio che vuole lanciare è che in questo momento è essenziale imparare a cercare la musica sui servizi legali di musica digitale considerandola però come un prodotto creato con un certo costo.

