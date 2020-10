Sanremo Giovani, fra i 61 delle audizioni Francesco Monte, Martina Attili, Cara e La Municipal

Diversi nomi già noti fra i 61 artisti selezionati da Sanremo Giovani che concorrono per 6 posti su 8 per il Festival di Sanremo 2021 (gli altri due come sempre, arriveranno da Area sanremo). Gli artisti escono dal primo ciclo di audizione, tranne i Watt, vincitori di Castrocaro che come tradizione, hanno avuto accesso diretto alla seconda fase.

Il nome che fa più effetto è senz’altro Francesco Monte, ex tronista e già partecipante a diversi reality. Ma attenzione anche a Cara, ventenne della quale avevamo qui parlato diverso tempo fa e che di recente è finita sotto l’ala protettiva di Fedez. Da X Factor troviamo Martina Attili, la giovane lanciata dalla it ‘Cherofobia’, Cecco e Cipo, David Shorty, Nova, Sierra e soprattutto Daria Huber, la giovane attualmente all’interno del talent show.

Giulia Molino, finalista dell’ultima edizione di Amici (da cui proviene anche Walter Ricci) è un altro nome in rampa di lancio, come Thomas Cheval e Mattia Lever da The Voice of Italy. Attenzione però ad alcuni nomi di cui si parla un gran bene da tempo: Avincola, finalista lo scorso anno con “Un rider”, Wrongonyou, al secolo Marco Zitelli nome di peso della scena indie che si è fatto notare con brani in inglese. Da Musicultura arrivano l’assisano Boco e La Municipal (duo cui uno dei componenti è Romeus, già protagonista all’Ariston). Da sottolineare anche The Andre, l’artista trap che canta con la voce di Fabrizio De Andrè.

Ora via alla seconda fase con le audizioni previste per 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Al termine della 2 giorni di audizioni dal vivo saranno scelti i 20, tra gruppi e artisti singoli, che parteciperanno alle “semifinali” in diretta, nella trasmissione condotta da Amadeus “AmaSanremo”, cinque puntate in onda il giovedì, alle 22.45 su Rai1, dal 29 ottobre al 26 novembre.

Solo alla fine di questo percorso si conosceranno i 10 finalisti dell’edizione di Sanremo Giovani, il contest, in onda in prima serata su Rai1 il 17 dicembre che si giocheranno i 6 posti per l’Ariston.

Alioth – Titani

Andrea – Ce vorrebbe più tempo

Anna Carol – Ballare

Martina Attili – Più potenti del mare

Avincola – Goal

Boco – Generazione not found

Caleido – Meno male

Cara – Il primo bacio

Castagna – Così sola

Cecco e Cippo – Il comportamento degli esseri umani

Thomas Cheval – Acqua minerale

Chico – Figli di Milano

Lorenzo Ciaffi – Tra le stelle

Connor – Lei no

Ugo Crepa – Non serve più

Davide Deiana – Ripartirò da noi

Enula – Con(Torta)

Filo Vals – Insonne

Folcast – Scopriti

Fritz – Bla bla bla

Galea – I nostri 20

Ganoona – Deserto

Gaudiano – Polvere da sparo

Gavio – La mia generazione

Matteo Ghione – Prendere o lasciare

Ginevra – Vortice

Gianmarco Gridelli – Mamma dove sei stasera

Hu – Occhi Niagara

Daria Huber – Viaggi della mente

I Desideri – Lo stesso cielo

La Municipal – La terza stagione di Dark

La notte – Amami sempre

La Pegna – Juve-Cagliari

Le Larve – Musicaeroplano

Francesco Lettieri – Caro me del futuro

Mattia Lever – Non mi basta

Liberamenti – Laurearmi in felicità

Malvax – Fotogenica

Memento – Non lo sai

M.E.R.L.O.T. – Sette volte

Giulia Molino – Napules

Francesco Monte – Andiamo avanti

Murphy – Equilibrio

Nostromo – Mento (Inverno fragile)

Nova – Giovani noi

Olivia XX – Seratonina

Ottobre – Che bel finale

Alessandro Proietti – Sulla mia finestra

Raffy – Boom

Walter Ricci – Nuvola nera

Scrima – Se ridi

Davide Shorty – Regina

Sierra – Mezze lune

Sissi – Per farti paura

Sevegliaginevra – Punto

Tananai – Maleducazione

The Andre – Dostoevskij

Watt – Boomerang (vincitori Festival di Castrocaro)

Wrongonyou – Lezioni di volo

Sara Zaccarelli – Chiedimi

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

