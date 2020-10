“Poésie indécise”, il nuovo singolo di Louane che lancia il terzo album

Ritroviamo una artista che nel corso degli ultimi cinque anni ha vinto quasi tutto in Francia, ritagliandosi anche una parallela carriera da attrice. Louane Emera esce in queste settimane con “Poésie indécise“, estratto dall’album “Joie de vivre”, il terzo della sua carriera dopo due lavori premiatissimi, addirittura il primo con doppio disco di diamante.

Lanciata dalla versione francese di The Voice, ha poi partecipato ad un popolare film francese La famiglia Belier, partecipazione che le è valsa il “Cesar”, il premio che viene assegnato ai migliori esordienti e nel frattempo ha messo insieme anche una serie di collaborazioni di spessore come quelle con The Chainsmokers e Julien Dorè. Un album, il nuovo di Louane che comprende anche un brano scritto da Damso, il rapper franco-congolese attualmente in testa alle classifiche, vale a dire “Donne moi ton coeur“.

Un lavoro lunghissimo, ben 19 tracce complessive, che lei stessa definisce molto più personale, estremamente moderno nel suono, anche diverso dalle sue produzioni, nel quale c’è un forte richiamo al passato ma che allo stesso tempo è anche un po’ quello della maturità, non solo artistica visto che nel frattempo è diventata anche madre. Fra le firme che collaborano anche quella di Soolking, il rapper algerino che in questi anni ha messo la sua impronta su diverse produzioni internazionali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...