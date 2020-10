Charts: prosegue la corsa di 24kGoldn ft Iann Dior, risale l’album postumo di Pop Smoke

Prosegue la corsa di 24kGoldn ft Iann Dior, risale l’album postumo di Pop Smoke, che già nelle scorse settimane era stato al comando e che adesso ritorna con ancora più piazzamenti

ALBANIA:Singoli Betohemi- Bardhi

Album:Skulture- Capital T

AUSTRIA: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Nur für Dich- Ufo361

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Vallonia)/Let your heart dance with me – Roxette (Germanofono)

Album: Thuis- Andrè Hazes jr. (Fiandre) /Mi vida – Kendji Girac (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Nalivai mi – Billy Hlapeto ft D3Mo (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

CIPRO – Singoli:Watermelon sugar- Harry Styles

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

Album:Lachrimae – Božo Vrećo & Edin Karamazov(nazionali)/Fine line- Harry Styles (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ESTONIA – Singoli:Loodus ja hobused – 5 Miinust & Henderik Sal Saller

Album: Nectar – Joji

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli: 100 Rien 100 – Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:Versus. Vitaa & Slimane

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: Fur immer frei – Saltatio mortis

GRAN BRETAGNA- Singoli: Mood – 24 Goldn ft Iann Dior

Album:Edna – Headie One

GRECIA- Singoli:Xiaometra-Mad Clip, Hawk, Light (feat. Sin Laurent, Baghdad & Sapranov) (nazionali)/For the Night (feat. Lil Baby & DaBaby- Pop Smoke (internazionali)

Album: Ta Xylina Spathia- Xylina Spathia

IRLANDA- Singoli: Looking for me – Paul Woolford & Diplo/Lomax

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISLANDA- Singoli: Stjörnurnar- Herra Hnetusmjör

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

ISRAELE: Singoli Ada Manjuna – Eden Ben Zaken (Rememeber) – Mychael Danna (nazionali) /Aftermath (Rememeber) – Mychael Danna (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

ITALIA-Singoli:Superclassico- Ernia

Album:BV3- Bloody Vinyl

LETTONIA- Singoli:Head & heart – Joel Mnek & Corry

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

LITUANIA- Singoli:Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Tolive

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: R.I.P.R.O.4 – Lacrim

MALTA –Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: The album – Blackpink

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

POLONIA- Singoli:Head Shoulders Knees & Toes- Ofenbahc & Quarterhead

Album:Empik prezentuje Best Polish songs- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

AlbumCanções do pós-guerra- Samuel Uria

REPUBBLICA CECA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Restart & Lunazar – Nik Tendo, Milion, Ent

ROMANIA- Singoli: Spune mi – Roxen (nazionali)/Jerusalema- Master KG ft Nomcebo (internazionali)

Album:Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album: 1990-Maks Barksih

SAN MARINO (radio):Singoli: Latina- Emma

SERBIA- Singoli: Legitmino- Alexandra Prijovic (nazionali)/Secrets- Regard & Raye (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Pumpa- Ego (feat. Sima, Ben Cristovao)

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Obijem nove cevlje – Maaraya (nazionali)/Letter to you – Bruce Springsteen (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Enoc- Ozuna

SVEZIA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: More to life- Yasin

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Steve Lee – The Eyes Of A Tiger – In Memory Of Our Unforgotten Friend- Gotthard

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:Yamakasi- Miyagi & Andy Panda

UNGHERIA: Singoli: Savage love – Jawsh685 ft Jason Derulo

Album:Idősziget Koncert (Dupla Aréna 2019)- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...