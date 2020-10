I Fool’s Garden tornano con un nuovo singolo ed un duetto…italiano

Rieccoli di nuovo, pronti ad una nuova sfida. I Fool’s Garden tornano sulla scena con un nuovo singolo, dal titolo “Outta love“, un brano estremamente pop che li rilancia sulla scena musicale dopo qualche anno di silenzio. Noi li avevamo lasciati nel 2012, quando uscì il singolo “Innocence“ che accompagnava l’album “Who is Jo King?“. Un tentativo di tornare nel mainstream, che dopo i fasti di “Lemon tree“, brano del 1995 che raggiunse il successo in tutta Europa, non li ha più visti protagonisti.

L’ultimo album è del 2018 è arrivato lontano dai vertici della classifica ed il nuovo singolo è destinato a fare da apripista al prossimo. C’è da dire che la band, pur cambiando formazione, non ha mai smesso di fare live. Durante il lockdown sono stati protagonisti di un duetto con il gruppo bresciano La Crisi di Luglio nel singolo “ABCD”. Volker Hinkel (chitarre, cori, Mellotron) e Peter Freundenthaler (cori) sono stati parte integrante del progetto insieme al nuovo drummer della band originaria di Pforzheim Jan Hees che ha suonato la batteria e curato il mix.

