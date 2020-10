Sanremo Giovani 2020: ecco i 20 semifinalisti, ora cinque seconde serate

Molte sorprese fra i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani. Le audizioni fra i 61 selezionati, davanti alla commissione artistica (Amadeus, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis).

Fuori dal rush finale alcuni nomi emergenti come Cara, nome interessante già finito sotto l’ala protettiva di Fedez, l’ex tronista Francesco Monte, Martina Attili e Daria Huber da X Factor, Giulia Molino da Amici.

Passano il turno, fra gli altri Avincola, già finalista lo scorso anno, l’ex The Voice Thomas Cheval, Davide Shorty e Nova da X Factor. Ma soprattutto, ed è il nome più interessante del lotto, Wrongonyou, al secolo Marco Zitelli nome di peso della scena indie che si è fatto notare con brani in inglese.

Ora per loro, l’appuntamento è con cinque seconde serate (ore 22.45), dal 29 ottobre su Rai 1 e Radio 2. In palio, dieci posti per la finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai1, e poi al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival 2021 (2-6 marzo). Da questi usciranno 6 degli otto partecipanti a Sanremo, fra i Giovani: gli altri due come sempre usciranno da Area Sanremo.

Ecco i smeifinalisti

ALIOTH – “Titani”

AVINCOLA – “Goal!”

THOMAS CHEVAL – “Acqua minerale”

CHICO – “Figli di Milano”

DAVIDE SHORTY – “Regina”

FOLCAST – “Scopriti”

GALEA – “I nostri 20”

GAUDIANO – “Polvere da sparo”

GAVIO – “La mia generazione”

GINEVRA – “Vortice”

HU – “Occhi Niagara”

I DESIDERI – “Lo stesso cielo”

LE LARVE – “Musicaeroplano”

M.E.R.L.O.T – “Ssette volte”

MURPHY – “Equilibrio”

NOVA – “Giovani noi”

SCRIMA – “Se ridi”

SISSI – “Per farti paura”

WRONGONYOU – “Lezioni di volo”

GRETA ZUCCOLI – “Ogni cosa sai di te

Mi piace: Mi piace Caricamento...