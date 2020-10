“7 billion”, Marina Kaye si prepara con un singolo al nuovo album

Di Marina Kaye, talento della musica francese avevamo parlato alcuni anni fa, al momento del suo esordio dirompente sulla scena musicale nazionale. Oggi a distanza di tempo, è una artista matura musicalmente, benchè abbia solo 22 anni ed ormai consolidata. “7 billion” è la power ballad che accompagna il suo nuovo album “Twisted”, in uscita a Novembre, che avrà il duro compito di confermarla dopo tre dischi di platino ed uno d’oro vinti coi primi due lavori.

Appena tredicenne si impose nella versione francese di Got Talent, La France à un incroyable talent.Poi ha partecipato – come premio per la vittoria – ad uno show in Canada e successivamente si è cimentata prima in una commedia musicale diretta da Pascal Obispo, uno dei nomi di punta del pop. Da lì alle collaborazioni coi nomi di maggior spicco della scena nazionale ad all’alta rotazione delle radio è stato brevissimo, nonostante canti in inglese che è un fatto di difficile digestione per la Francia.

Non molto tempo fa era uscita anche la title track dell’album, mentre in questo 2020 sono usciti anche “The Whole 9” e “Double life”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...