Charts: Master KG ft Nomcebo comandano insieme a 24kGoldn ft Iann Dior

Non si arresta la corsa di 24kGoldn ft Iann Dior, grande protagonista però ancora la hit di fine estate ed inizio autunno ‘Jerusalema’, di Master KG ft Nomcebo Zikode

ALBANIA:Singoli Përjetësi-Fifi & Ermal Fejzullahu

Album:Skulture- Capital T

AUSTRIA: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Liebe für die Ewigkeit- Kastelruther Spatzen

BELGIO- Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Vallonia)/Shot i the dark- AC/DC (Germanofono)

Album: Serpentine prison – Matt Berninger (Fiandre) /A l’aube rèvenant- Francis Cabrel (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Drugata staya – Mihaela Marinova (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Savage Mode II -21 Savage & Metro Boomin

CIPRO – Singoli:Watermelon sugar- Harry Styles

Album: Featuring Ty Dolla $ign- Ty Dolla $ign

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi – Massimo (nazionali)/Let’s love – David Guetta & Sia (internazionali)

Album:Ovaj Svet Se Menja – Bajaga & Instruktori (nazionali)/Sign o’ the times- Prince (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Forar i Brystet – Michael Falch

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Aptem- Slava Marlow

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli: Bande organisé – Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:13 -Organise

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: The Album (Winter Edition)- Thomas Anders & Florian Silbereisen

GRAN BRETAGNA- Singoli: Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Tolive

Album:Cherry blossoms- The Vamps

GRECIA- Singoli:Xiaometra-Mad Clip, Hawk, Light (feat. Sin Laurent, Baghdad & Sapranov) (nazionali)/For the Night (feat. Lil Baby & DaBaby)- Pop Smoke (internazionali)

Album: Ta Xylina Spathia- Xylina Spathia

IRLANDA- Singoli: Looking for me – Paul Woolford & Diplo/Lomax

Album:Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: Lo Gavah Libi – David D’or & Tomer Adaddi (nazionali) /The one that you love – LP (internazionali)

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

ITALIA-Singoli:Superclassico- Ernia

Album:BV3- Bloody Vinyl

LETTONIA- Singoli:Dynamite – BTS

Album: Aptem- Slava Marlow

LITUANIA- Singoli:Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Toliver

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Détail- KobaLaD

MALTA –Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:: Shoot For The Stars Aim For The Moon- Pop Smoke

POLONIA- Singoli:What’s Love Got to Do with It- Kygo & Tina Turner

Album:Mictape7 – DJ Decks

PORTOGALLO- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

AlbumCanções do pós-guerra- Samuel Uria

REPUBBLICA CECA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Restart & Lunazar – Nik Tendo, Milion, Ent

ROMANIA- Singoli: Spune mi – Roxen (nazionali)/Head shoulder knees- Ofenbach ft Quarterhad (internazionali)

Album:Blindat – Amuly

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album:Aptem- Slava Marlow

SAN MARINO (radio):Singoli: Levitaing – Dua Lipa

SERBIA- Singoli: Legitmino- Alexandra Prijovic (nazionali)/Secrets- Regard & Raye (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Pumpa- Ego (feat. Sima, Ben Cristovao)

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Cesta in nebo-Omar Naber (nazionali)/Biffy Clyro-Omar Naber (internazionali)

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

SPAGNA- Singoli: Hawaii- Maluma

Album: Con los pies en el suelo- Cepeda

SVEZIA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Fånga mig när jag faller- Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:Liebe für die Ewigkeit- Kastelruther Spatzen

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:Aptem- Slava Marlow

UNGHERIA: Singoli: Some Say- Nea

Album:Idősziget Koncert (Dupla Aréna 2019)- Akos

