“Colors” è il nuovo singolo di Stephanie Heinzmann

Nuovo look – capelli cortissimi – e sonorità più internazionali che la riportano nel pieno del mainstream. Non che i risultati discografici le siano mai mancati, visto anche l’ultimo lavoro ‘All we need is love” ha raggiunto il primo posto ed il disco di platino, ma certamente Stephanie Heinzmann, artista che noi seguiamo sin dagli esordi, ormai lontanissimi (vinse nel 2008 un talent show organizzato da Stefan Raab, il cantante e talent scout che ha ‘creato’ gran parte dei nomi sulla cresta dell’onda attuale nel mondo germanofono) ci ha abituato nel corso degli anni a cambiamenti anche nel sound.

“Colors” anticipa il nuovo lavoro in uscita nel 2021 e se queste sono le premesse, si preannuncia interessantisismo. La title track del citato ultimo lavoro fu fra l’altro portata in gara nello show alternativo all’Eurovision organizzato da Pro Sieben nella settimana eurovisiva, il “Free European song contest”, organizzato dallo stesso Raab. In quella occasione propose una versione – in rappresentanza della Svizzera – bilingue, in inglese e Walser Deutsch, la varietà di tedesco parlata nella sua Svizzera e nel Liechtenstein.

