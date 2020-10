Eurovision Song Contest 2021, saranno 41 i paesi in concorso, fra i quali l’Italia

Nei giorni scorsi l’EBU ha diramato un comunicato stampa con l’elenco dei 41 partecipanti all’Eurovision Song Contest 2021. Tra questi c’è anche l’Italia, che ha nuovamente confermato l’abbinamento col Festival di Sanremo: il vincitore della manifestazione quindi rappresenterà l’Italia a Rotterdam, a meno che la rassegna non slitti ancora dal 2 marzo, giorno di partenza già positicipato per il Covid

Non ci sono sostanziali novità sul fronte delle nazioni in gara rispetto allo scorso anno, anche se non tutti i paesi riconfermeranno gli artisti selezionati per l’edizione cancellata dalla pandemia. L’Eurovision, come ha spiegato la EBU, andrà regolarmente in scena: non ci sarà un nuovo annullamento perchè si sta lavorando su differenti scenari.

Di seguito l’elenco dei paesi partecipanti e degli artisti (o le selezioni nazionali).

Albania (RTSH) Festivali i Këngës 59 Armenia (AMPTV) Australia (SBS) Montaigne Austria (ORF) Vincent Bueno Azerbaigian (Ictimai TV) Efendi Belgio (VRT) Hooverphonic Bielorussia (BTRC) Bulgaria (BNT) Victoria (marzo 2021 per il brano) Cipro (CyBC) Selezione interna Croazia (HRT) Dora 2021 (13 febbraio 2021) Danimarca (DR) Dansk Melodi Grand Prix 2021 Estonia (ERR) Eesti Laul 2021 Finlandia (YLE) UMK 2021 (20 febbraio 2021) Francia (FT) Eurovision France, c’est vous qui décidez Germania (ARD/NDR) Georgia (GPB) Tornik’e Kipiani Grecia (ERT) Stefania Irlanda (RTE) Islanda (RUV) Daði Freyr & Gagnamagnið Israele (KAN) Eden Alene (finale nazionale per il brano) Italia (RAI) Sanremo 2021 (6 marzo 2021) Lettonia (LTV) Samanta Tīna Lituania (LRT) Pabandom iš naujo! 2021 Macedonia del Nord (MKRTV) Malta (PBS) Destiny Moldavia (TRM) Natalia Gordienko Norvegia (NRK) Melodi Grand Prix 2021 (20 febbrai 2021) Paesi Bassi (AVROTROS) Jeangu Macrooy Polonia (TVP) Portogallo (RTP) Festival da Canção 2021 Regno Unito (BBC) Repubblica Ceca (CT) Benny Cristo Romania (TVR) Roxen Russia (Channel One) San Marino (RTV) Senhit Serbia (RTS) Slovenia (RTVSLO) Ana Soklič (EMA 2021 per il brano) Spagna (TVE) Blas Cantó Svezia (SVT) Melodifestivalen 2021 Svizzera (SRG SSR) Gjon’s Tears Ucraina (UA:PBC) Go_A

Di questi 41 partecipanti, come di consueto, si avrà una divisione in due semifinali fatta eccezione per Big 5 (Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) e per i Paesi Bassi, nazione ospitante, in quanto finalisti di diritto.

Ricordiamo che l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest avrà luogo a Rotterdam in ogni caso (non sarà dunque cancellato come per l’edizione 2020). Sul nostro sito partner Eurofestival News potete leggere anche le parole del supervisore esecutivo Martin Österdahl

