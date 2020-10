X Factor 14, prima puntata live: subito gli inediti. Eda Marì al ballottaggio

Prima puntata di X Factor con una grande novità; subito gli inediti, alcuni già sentiti durante le audizioni. Eda Marì va al ballottaggio perso con i Manitoba e adesso attenderà la prossima settimana per cantare all’ultimo scontro contro l’interprete del brano meno ascoltato su Spotify, visto che dalle 24 sono tutti disponibili all’ascolto. Ottimi gli inediti, finalmente contemporanei e con un futuro radiofonico.

Prima manche

UOMINI 16-24 ANNI (coach: Emma)

Blind – Cuore Nero: Il pezzo funziona e lui è molto bravo, sa stare sul palco. C’è parecchio autotune, ma qui siamo nel campo degli inediti e quindi nel mondo della discografia e quindi va bene. Bello l’arrangiamento che ha reso meno ‘grezzo’ il brano originale.

Blue Phelix- South Dakota: Ha un colore vocale bellissimo, canta benissimo in inglese che non è cosa da poco per un italiano e tiene il palco meravigliosamente. Ma il pezzo è parecchio debole anche con un diverso arrangiamento.

DONNE 16-24 ANNI (coach: Hell Raton)

CMQMartina- Serpente: Hell Raton cala subito l’asso affidando l’inedito scritto dalla sua artista al rapper e producer Strage, firma della sua Machete che ha già scritto per Nitro, Salmo, Fabri Fibra e tanti altri. La produzione di livello si sente e rende il pezzo già pronto per le radio.

Casadilego- Vittoria: Mara Sattei, la sorella di Tha Supreme firma questo pezzo pure questo prodotto da Strage. Il testo è bellissimo e si appoggia su una ballad molto soft. La voce è molto acerba, forse, per X Factor.

OVER 24 (coach: Mika)

Eda Marì – Male: La produzione di Takedo ha migliorato questo inedito, che però, come già alle selezioni, continua a funzionare soltanto a tratti. Lei invece funziona molto più del brano e questo potrebbe aiutarla. Comunque credibile.

GRUPPI (coach: Manuel Agnelli)

Little Pieces of Marmalade -One cup of happiness: Purtroppo non apprezzo questo genere urlato, faccio molta fatica a giudicare. Che poi loro siano in ogni caso bravi è fuori discussione.

Al ballottaggio: Eda Marì

Seconda manche

UOMINI 16-24 ANNI (coach: Emma)

Santi-Bonsai: Frenetik & Orang3, già collaboratori di Achille Lauro e Coez, hanno prodotto questo pezzo pop che rimanda a sonorità anni 90. Anche la sua voce ha colori a tratti vintage. Il brano non convince del tutto al primo ascolto, anche se il ritornello funziona.

DONNE 16-24 ANNI (coach: Hell Raton)

Mydrama- Cornici bianche: Hell Raton sa come sfornare hit di successo. Scritta da Mara Sattei e prodotta da Young Miles, il talento di 17 anni della sua Machete. Il pezzo, sospeso fra urban ed elettropop, è esattamente quello che si sente oggi nelle radio. Che non è un giudizio di merito, è una constatazione e quindi una previsione di come può andare a livello di airplay

OVER 24 (coach: Mika)

N.A.I.P. – Attenti al loop: La sua dissacrazione della musica è unita ad una qualità nella produzione e nell’accuratezza dei testi. Geniale, non c’è dubbio. Ma le cover saranno il suo vero metro di giudizio.

Vergo – Bomba: Eurovision, are you hearing me? C’è tutto, anche nella colorata performance, per funzionare fuori dal concorso ed anche questo pezzo che mescola reggaeton ed elettronica funziona molto.

GRUPPI (coach: Manuel Agnelli)

Manitoba- La domenica: Sono l’unica vera produzione pop del talent show e la speranza è che crescano. Si vede l’attitudine al palco e l’esperienza, c’è il calore vocale, il pezzo paradossalmente funzionava di più senza l’arrangiamento strutturato. Però con le cover possono fare molto bene.

Melancholia- Leon: L’andamento incalzante è stato accentuato dal nuovo arrangiamento e questo è un pezzo assolutamente internazionale. Progetto fortissimo, forse il migliore di X Factor. Già pronti.

Al ballottaggio: Manitoba

Ballottaggio

I giudici votano, senza un secondo brano. Mika vota Eda Marì, Agnelli i Manitoba, mentre Emma da buona artista pop vota i Manitoba come anche Hell Raton. Eda Marì canterà la settimana prossima per salvarsi.

