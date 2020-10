AmaSanremo: M.E.R.L.O.T. e Wrongonyou sono i primi due finalisti

La prima serata di Ama Sanremo ha già fatto una vittima illustre: è Ginevra, che finita nel calderone del primo sorteggio insieme a due dei favoriti, vale a dire M.E.R.L.O.T. e Wrongonyou, ha chiuso terza. Tre le giurie: il televoto, che insieme con la giuria televisiva composta da Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, ha messo al quarto posto Ginevra poi di seguito Gavio,. Wrongonyou e M.E.R.L.O.T.

Il solo voto della giuria aveva classificato in ordine Wrongonyou, Ginevra, Gavio, M.E.R.L.O.T. Non è un caso, verrebbe da dire, che ci siano quattro musicisti (tre cantanti e la più giovane direttrice d’orchestra d’Europa). Il televoto poi ha come sempre sconvolto tutto, continuando a fare danni.

Sommando ad esse il voto della commissione artistica composta dallo stesso conduttore Amadeus e da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi M.E.R.L.O.T esce vincitore e passa alla seconda fase insieme a Wrongonyou, con Ginevra terza e Gavio quarto.

Manuel Schiavone, in arte M.E.R.L.O.T è nato a Grassano in Basilicata, in provincia di Matera, classe 1998. Nel 2017 si trasferisce a Bologna per proseguire gli studi e inizia a muovere i primi passi nella musica passando dalle sonorità acustiche a quelle elettroniche. Alfiere della Virgin Records, ha un singolo all’attivo uscito in questo anno. Di Marco Zitelli, in arte Wrongonyou siamo stati fra i primi a parlare. Romano, classe 1990, incide principalmente in inglese. Un album all’attivo, incide per la Carosello.

Solo al termine dei cinque appuntamenti, in onda ogni giovedì alle 22.45 fino al 26 novembre, si conosceranno i dieci finalisti che poi si sfideranno la sera del 17 dicembre per conquistare sei degli otto posti disponibili per la sezione Nuove Proposte, con gli ultimi due che usciranno come sempre da Area Sanremo. I nostri giudizi sulle 20 canzoni semifinaliste li trovate qui.

