“Ales al vent” e non solo: alla scoperta di Gemma Humet, sound raffinato dalla Catalogna

Gemma Humet è uno dei nomi di spicco della canzone d’autore catalana. Nata a Terrassa, non lontano da Barcellona, 32 anni, nipote di Joan Baptista Humet, uno dei nomi che hanno segnato la musica catalana in tempi recenti, è salita di recente agli onori della scena per alcune sue produzioni raffinate e dalle atmosfere rarefatte, che a dispetto di una non facile presa sul pubblico, hanno però trovato un ottimo riscontro di critica, confermando come non sia la lingua a fare la differneza.

La cantautrice spagnola infatti si esibisce esclusivamente in catalano, segno forte di appartenenza da quelle parti. “Podries“ è una delicata ballata dalle atmosfere jazz incluse nel suo secondo lavoro “Encarà“, ma di recente è uscito “Ales al vent”, una ballata dalle atmosfere avvolgenti, che fa parte di “Màtria” , il lavoro uscito proprio in quest’anno. Il brano fonde il cantautorato ad alcuni accorgimenti che lo rendono radiofonico senza cedere il passo al pop commerciale.

Ascoltando le sue produzioni si percepisce tutta l’attenzione anche alle sonorità moderne e sperimentali, sempre fuse col pianoforte e con il cantautorato: “Furt” ne è un altro esempio. Ma anche “Interpreta’m”, è un altro incredibile pezzo di bravura. Brani difficilissimi al primo ascolto ma di grande classe ed intensità.

