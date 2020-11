Charts: Bruce Springsteen, Ariana Grande e Joel Corry ft MNEK protagonisti

“Letter to you”, il nuovo album di Bruce Springsteen è grande protagonista come Ariana Grande che piazza “Positions” sia nei singoli che negli album

ALBANIA:Singoli Përjetësi-Fifi & Ermal Fejzullahu

Album:Fast Life 2 – Azet & Albi

AUSTRIA: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Maximum III – KC Rebell x Summer Cem

BELGIO- Singoli:Head & Heart – Joel Corry & MNEK(Fiandre)/Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy (Vallonia)/The day after tomorrow – Mark Forster (Germanofono)

Album: Letter to you – Bruce Springsteen(Fiandre) /Son reve americaine – Johnny Halliday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Drugata staya – Mihaela Marinova (nazionali)/Midnight sky – Miley Cyrus (internazionali)

Album: Positions- Ariana Grande

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Positions- Ariana Grande

CROAZIA- Singoli: Neće nas zauvik bit- Petar Graso (nazionali)/Let’s love – David Guetta & Sia (internazionali)

Album:Iz Razloga- Tate Romanova (nazionali)/Ohms- Deftones (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Dejlig – Jimilian ft Fouli

Album: Shoot for the stars aim for the moon – Pop Smoke

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Positions- Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli: Bande organisé – Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:A l’aube rèvenant- Francis Cabrel

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: Hell- Die Arzte

GRAN BRETAGNA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Letter to you – Bruce Springsteen

GRECIA- Singoli:Xiaometra-Mad Clip, Hawk, Light (feat. Sin Laurent, Baghdad & Sapranov) (nazionali)/For the Night (feat. Lil Baby & DaBaby)- Pop Smoke (internazionali)

Album: I Epochi Tou Therismou- Nastassa Bofiliou

IRLANDA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Letter to you – Bruce Springsteen

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: Bu habash- Shlomo Shabat, Manor Shabat, Lesh Shabat (nazionali) /The one that you love – LP (internazionali)

Album: Positions -Ariana Grande

ITALIA-Singoli:Bottiglie Privè- Sfera Ebbasta

Album:Letter to you – Bruce Springsteen

LETTONIA- Singoli:Head & Heart – Joel Corry & MNEK

Album: Liela maksla- Ansis

LITUANIA- Singoli:Positions- Ariana Grande

Album: Motivacijos Tikslai – OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Positions- Ariana Grande

MALTA –Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Positions- Ariana Grande

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

PAESI BASSI- Singoli:Scooter – Yssi SB feat. Qlas & Blacka, Ashafar & ADF Samski

Album:Letter to you – Bruce Springsteen

POLONIA- Singoli:No Sory- sanah

Album:Mantra- Kacper Hta, Fonos

PORTOGALLO- Singoli: Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Toliver

Album: Na quinta – Panda e os caricas

REPUBBLICA CECA- Singoli: Alucard – Viktor Sheen

Album: Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Spune mi – Roxen (nazionali)/Take you dancing- Jason Derulo (internazionali)

Album:Apa-Oscar

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album:Aptem- Slava Marlow

SAN MARINO: Radio: Let’s love- David Guetta ft Sia

SERBIA- Singoli: Austria-Devito (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Pumpa- Ego (feat. Sima, Ben Cristovao)

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Cesta in nebo-Omar Naber (nazionali)/Space- Biffy Clyro (internazionali)

Album: Positions- Ariana Grande

SPAGNA- Singoli: Demasiadas mujeres – C.Tangana

Album: Lo que me de la gana- Dani Martin

SVEZIA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:A l’aube rèvenant- Francis Cabrel

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:Aptem- Slava Marlow

UNGHERIA: Singoli: Lonely – Justin Bieber & Benny Blanco

Album:Idősziget Koncert (Dupla Aréna 2019)- Akos

