Jasmine Abraha, dalle sfilate per Gucci, Chanel e D&G al pop internazionale

Origini etiopi, Jasmin Abraha è nata e cresciuta a Baden Baden, in Germania. “Already mine” è il secondo singolo della sua fresca carriera musicale cominciata con “Make like it was”. Da sempre con la musica del sangue, ha però cominciato come modella, dividendosi fra la Germania e Milano, dove si è trasferita a casa della zia a soli 16 anni cominciando a frequentare le passerelle più importanti, sfilando per griffe internazionali – compresi Dolce e Gabbana, Fendi, Chanel e Miu Miu – e comparendo sulle pagine di Vogue Italia.

Cresciuta ascoltando Ariana Grande, Beyoncè , Rihanna e Christina Aguilera, il suo sound internazionale ha subito colpito i maggiori produttori, compreso Sam Martin (Maroon 5, Jason Derulo, Dr Dre, David Guetta) e Philip Plested (Zayn Malik, Emeli Sandé, Calum Scott) che hanno firmato il suo debutto. A soli 22 anni è pronta per spiccare il volo nelle charts internazionali, con pieno merito.

