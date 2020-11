La svedese Dotter torna con altri due singoli dal sound internazionale

Ormai da diverso tempo seguiamo – e siamo stati i primi a farlo – Dotter, una delle cantautrici svedesi sulla cresta dell’onda. L’avevamo lasciata protagonista sconfitta al Melodifestivalen, il concorso di selezione eurovisivo svedese. Dopo sei anni di carriera, è ancora in attesa del primo album ma ogni volta sforna un singolo di ottimo riscontro, come è il caso di questa ‘I’m sorry’, fresca di uscita. Sound internazionale, molto fresca e radiofonica.

Tutte le produzioni, le sue, di altissimo che fanno di Dotter – nome d’arte che vuol dire ‘figlia’, perchè lei, vegana, si sente figlia della terra – uno dei nomi migliori in circolazione attualmente in Europa: oggi a 35 anni cerca la definitiva consacrazione di una carriera partita tardi ma immediatamente decollata. In questo 2020 era uscito anche un altro singolo molto forte, vale a dire “Backfire“. Chissà che non ci riprovi anche quest’anno, per provare a prendere lo slancio che le sue canzoni meriterebbero

