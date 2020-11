X Factor 2020: le pagelle agli inediti. Cattelan col Covid, giovedì al timone Daniela Collu

A distanza di quasi una settimana dal primo live di X Factor 2020, vi proponiamo le pagelle di questi inediti. Ogni giudizio è dato sulla base di almeno tre ascolti per ogni brano, ed è assolutamente basato sul gusto personale.

Blind – Cuore Nero: un bel beat, molto orecchiabile, ma comunque nulla che dia l’effetto “wow”. Blind ha una bella voce, ma non ci gioca, non sfrutta quelle che potrebbero essere le sue potenzialità vocali, e purtroppo c’è troppo autotune che, su una melodia piuttosto piatta, non rende granché. Voto: 6,5

Mydrama – Cornici Bianche: una delle mie preferite di questa edizione. La produzione di Young Miles si sente qualitativamente parlando. Stile molto simile alle produzioni del duo Dardust – Charlie Charles, con presenza importante di archi e in generale dell’orchestra, con Mydrama che ha una voce a dir poco incredibile. Qui l’autotune è un punto a favore, il ritornello è piacevolmente ripetitivo ed entra subito in testa: non si può non cantare, vista anche la profondità del testo (firmato da Mara Sattei). Bravissima Mydrama (e bravo Miglio per la produzione). Voto: 10

Melancholia – Léon: uno dei pezzi più contemporanei e internazionali non solo di questa edizione, ma di X Factor Italia in generale. Melodia penetrante e incalzante, aggredisce positivamente l’ascoltatore e non può non restare impressa, la voce di Benedetta (leader della band di Foligno) si sposa perfettamente con la musica. Questo brano è già una hit, e i Melancholia, oltre a essere i super favoriti di questa edizione, sono destinati a diventare una delle migliori band del panorama alternative/indie italiano. Voto: 9

Vergo – Bomba: brano senza infamia e senza lode. Al primo ascolto piace, al secondo un po’ meno, al terzo ha già stancato. Il ritornello è sicuramente canticchiabile, ma è l’ennesimo pezzo raeggeton sovraccaricato di autotune, che di bomba ha solo il titolo. Vergo ha la voce perfetta per questo brano, ma non ne avevamo abbastanza dopo l’ennesima hit estiva di Elettra Lamborghini? Voto: 5 (perché, almeno, è orecchiabile)

Cmqmartina – Serpente: elevazione all’ennesima potenza della musica elettronica. Probabilmente abbiamo la nuova Luna Melis, con la differenza che Martina almeno canta. Testo sostanzialmente ripetitivo, come è ripetitiva anche la musica, e in più il “gioco” di fingere che il brano sia finito, per poi riprendere a cantare, non è più originale da secoli. Forse tra le Under Donne è il brano meno forte, con la voce più “comune”, per quello che Hell Raton definisce un progetto di nicchia. In sintesi, non trasmette nulla. Voto: 4,5

Blue Phelix – South Dakota: voce baritonale, quasi tenorile, con una buona estensione vocale, su una base niente male, ma non so per quale motivo non riesca a farmela piacere. Ha quel non so che di già sentito, molto vagamente eurovisivo, che però non è adatto né al brano né al talent, e il testo è pure scontato, ripetitivo e a tratti stucchevole. Avrei risparmiato francamente quei “ahi ahi ahi” finali. Voto: 3

Manitoba – La Domenica: brano estremamente orecchiabile e radiofonico, con testo vagamente indie. Un perfetto mix tra Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi e Ketra. Non dico che mi piaccia particolarmente, ma è orecchiabile e facile da ricordare (anche perché breve e ripetitivo), e i Manitoba tutto sommato non sono neanche male per essere un duo pop. Voto: 7

Eda Marì – Male: il pezzo è a dir poco piatto, in questo caso è fin troppo ripetitivo. Non c’è molto da dire, se non che la voce di Eda Marì non aiuta molto il brano. Un po’ più di lavoro sulla voce (e un brano decisamente migliore di questo che non funziona) l’avrebbero sicuramente aiutata maggiormente. Voto: 2

Casadilego – Vittoria: l’unico brano che mi ha commosso. Su 5 ascolti in loop, ho pianto 4 volte. Casadilego è uno dei talenti più puri che abbia mai ascoltato, non mi stancherò mai di ripeterlo, e se credevamo di aver sentito tutto l’anno scorso con Sofia e il suo “un aeroplano nella sera, la nazionale sembra una frontiera”, beh, dobbiamo ricrederci. Un groppo in gola dopo ogni ascolto, e la voglia di ascoltarla ancora. Sarà il pianoforte, suonato dalla stessa Casadilego, che accompagna la voce di Elisa per metà di questo brano, oppure il testo firmato da Mara Sattei, o anche la semplicità di questa voce, ma ogni ascolto (rigorosamente a occhi chiusi) è un’emozione incredibile. Unico neo, il modo in cui finisce la canzone, che è pur sempre prodotta da Strage e Slait. Per citare le parole di Manuelito, GG Elisa! Voto: 8

N.A.I.P. – Attenti Al Loop: chiudete tutto, signori, abbiamo un genio! Un’analisi dissacrante del mondo della musica e della nostra realtà in generale, con l’elettronica che modifica profondamente la voce di Nessun Artista In Particolare (da qui il suo nome d’arte) e un testo ripetitivo in maniera quasi snervante, ma senza mai essere eccessivo. Particolarmente apprezzato l’omaggio a Lucio Dalla, sia nel titolo che nella base (che ovviamente richiama “Attenti al lupo”). Indubbiamente un genio, ma sarà il palco di un talent show come X Factor la dimensione adatta a cotanta genialità? Voto: 7

Santi – Bonsai: tanto indie, con sonorità anni ’90 che forse richiamano vagamente anche la corrente vaporwave e in generale lo-fi. Molto “divertente” il ritornello, forse ciò che funziona meglio in questo brano. Nulla da dire sulla voce. Forse l’unica criticità è quella di essere un po’ troppo indie, ma che potevamo aspettarci da un brano prodotto da Frenetik & Orang3? Voto: 6

Little Pieces of Marmelade – One Cup of Happiness: la musica funziona, particolare il modo di giocare con la voce che è un “urlato ma non troppo”. Lo stile è un mix tra “Kids” dei MGMT e Skrillex, per poi evolversi e dare spazio a una chitarra elettrica particolarmente distorta e “tagliente”. Tutto sommato è un pezzo gradevole. Voto: 6,5

Giovedì al timone Daniela Collu

Intanto, la novità è che giovedì condurrà la trasmissione Daniela Collu, solitamente al timone del post-diretta: il motivo è dovuto al fatto che il conduttore Alessandro Cattelan è stato colpito dal Covid e si trova in isolamento domiciliari.

