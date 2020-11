Parte All Together Now: nella prima puntata fuori Luigi Ernani Frezza

Partita oggi l’edizione 2020 di All Together Now, il talent show di Canale 5 giunto alla terza edizione. Al timone di nuovo Michelle Hunziker, ma stavolta ci sono una serie di novità. Intanto, ci sono 12 cantanti fissi ed inoltre quest’anno ci saranno quattro giurati speciali che in aggiunta al muro, avranno la possibilità di aggiungere o togliere ciascuno 5 punti dopo che i 100 giurati si saranno espressi, decretando o meno il gradimento per l’artista che si esibisce. La supergiuria è composta da J AX, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone.

Fra i 100 del muro quest’anno anche la “giuria popolare”, dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Come sempre gli altri saranno esponenti della musica, dello spettacolo e della televisione. Tanti i riconfermati: due artiste delle quali qui abbiamo parlato ovvero Sarah Jane Ceccarelli e Valeria Farinacci, ex Sanremo Giovani 2017, ma anche Senhit, rappresentante sammarinese all’Eurovision 2011, 2020 e 2021, Jonathan Heitch, già vincitore di Top DJ, Leonardo Monteiro ex Amici e Sanremo Giovani 2018, gli ex X Factor Le Donatella, Nathalie, Antonella Lococo e Davide Papasidero, la ex Non è la Rai Pamela Petrarolo, l’ex The Voice Timothy Cavicchini, l’ex Amici Claudia Casciaro, la cantante svizzero-lituana Ginta Biku, ed inoltre Marco Ligabue, Mietta, Simona Bencini, Marcella Ovani ex Lollipop e Silvia Mezzanotte, la showgirl Antonella Mosetti, il dj Fernando Proce, la ‘iena’ Cizco, il conduttore televisivo Raffaello Zanieri.

IL MECCANISMO

Una esibizione a testa per i 12 artisti. Al termine di ogni puntata, i due concorrenti che hanno ricevuto il punteggio più basso si sfideranno: il perdente verrà eliminato. Diversi nomi noti fra gli artisti in gara

PRIMA MANCHE

ANTONIO MARINO – Fai rumore di Diodato: Molti se lo ricorderanno come partecipante alla prima edizione di X Factor, poi ha preso parte a The Voice of Italy 2018. La sua storia di riscatto dopo aver rischiato di non poter più cantare ha forse spinto molto rispetto ad una performance bella ma non bellissima. MURO 97, sale a 100 coi giudici.

GIORGIA RIZZA- Vivere tutte le vite di Elisa e Carl Brave: Milanese, molto attiva su Instagram con le sue cover. Non sono daccordo sul fatto che vogliono sentirlo su altre cose, questo non è The Voice. Ha 19 anni, vivaddio che si presenta su un brano fresco e moderno. MURO 97, giurati non concordi, Renga toglie punti, chiude a 94

GLI AMABILI- You’re the one that I want di Olivia Newton John e John Travolta: Duo composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà, rispettivamente 35 e 39 anni. Lui ha una storia particolare ed è amputato ad una gamba. Sono una coppia anche nella vita. C’è chimica, ma poca brillantezza. MURO 85, i giudici alzano fino a 98. Mah.

BEATRICE BALDACCINI. Vuoto a perdere di Noemi. Protagonista in diversi musical, su tutti Il Mondo di Patty. Vocalmente molto brava, ma tutto molto piatto. MURO 75. Si sale fino a 90 con i giudici.

KAM “EKI” CAHAYADI- Treasure di Bruno Mars: Originario di Giacarta ma da tempo in Italia. Con Bruno Mars vuoi sempre vincere facile. Bella voce, però chi fa Bruno Mars canta sempre allo stesso modo e si rischia sempre l’emulazione. MURO 99, si sale a 100. I giudici gli regalano il bonus di 10 punti per la prossima settimana.

SILVIA RITA IANNONE- El Talisman di Rosana: ex Io Canto. Un plauso per aver riportato alla memoria collettiva un brano delizioso. Ma no, purtroppo. Molto debole, poco incisiva, sembra un karaoke di qualità, ma sempre un karaoke. Il muro non si strappa i capelli. MURO 53. Sale fino a 71, è l’ultima classificata e va al ballottaggio.

SECONDA MANCHE

ALESSIO SELVAGGIO- Il mio regalo più grande di Tiziano Ferro: Già visto ad X Factor 2018, dove è arrivato ai bootcamp. Se canti Tiziano Ferro devi cantarlo bene. Lui invece non decolla mai, è sempre piatto anche quando il brano sale. Non ci siamo. MURO 76. Si sale ad 89.

CLAUDIA CICCATERI- I tuoi particolari di Ultimo: ex Ti Lascio Una canzone e poi fino ai bootcamp di X Factor. Canta un pezzo del suo tempo. Questo merita sicuramente un punto a favore. Però non lo fa benissimo. MURO 89 Si arriva a 100, bonus anche per lei.

SAVIO VURCHIO- Io non so parlar d’amore di Adriano Celentano: Già partecipante a The Voice 2013.Savio ha 52 anni “ma me ne sento 25 più 27 di esperienza”. Ha perso 40 chili. Lo avevamo già sentito su questo brano è andato sul sicuro. Il muro dà 79 ma J AX gli regala il 100.

DOMENICO IERVOLINO- Non avere paura di Tommaso Paradiso. Anche lui non è un nome nuovo, già visto a The Voice of Italy 2019. Nessuna originalità, prova abbastanza simile all’originale e già questo pezzo è anche abbastanza brutto. Canta bene – a tratti – ma niente per cui strapparsi i capelli. MURO 68. I giudici confermano

DALILA CAVALERA- Gabri di Vasco Rossi. Esordiente. Ha una voce scura, molto bella e la modula benissimo, con una interpretazione intensa. Il pezzo si presta moltissimo. MURO 96. Anna Tatangelo la porta a 100 e ci resta.

LUIGI ERNANI FREZZA- Moscow mule di Benji & Fede. Napoletano, youtuber. Fa grande simpatia e nonostante la scelta imbarazzante del brano (ma vale lo stesso discorso degli altri giovani). però oggettivamente è scarso. Ha stonato almeno tre volte. MURO 22, spiace davvero. Ha cantato male ma è troppo poco, seriamente. Arriva a 40, è ovviamente l’ultimo.

BALLOTTAGGIO

Cambia il meccanismo: muro segreto, vota la giuria che esprime una preferenza e soltanto in caso di parità viene svelato quanti si sono alzati.

SILVIA RITA IANNONE- Don’let me be misunderstood dei The Animals. Meglio della prima prova, ci ha messo più grinta ed energia, in generale mi sembra tutto molto più a fuoco.

LUIGI ERNANI FREZZA- Nera di Irama. Questo ragazzo mi fa tenerezza. E’ nettamente il più scarso per distacco e si sente eppure mi ispira tantissima simpatia. Fatica, stona, ma si diverte. Oggettivamente, non c’è partita.

La giuria non può fare altro che preferire in blocco Silvia Rita Iannone (J AX vota Frezza quando non conta più, per regalargli un punto), esce di scena quindi Luigi Ernani Frezza. Il muro aveva votato Iannone 77-38

