AmaSanremo: anche Greta Zuccoli e Le Larve approdano in finale

Il secondo appuntamento di Amasanremo spedisce alla finale del Casino di Sanremo Greta Zuccoli e Le Larve. Dagli studi Radio Rai di via Asiago, al timone Amadeus ha condotto il secondo dei cinque appuntamenti. Come sempre tre giurie: il televoto, la giuria televisiva composta da Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa, e la commissione artistica, presieduta dallo stesso conduttore e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi

Eliminata ancora una volta la canzone migliore, ‘Acqua Minerale’ di Thomas Cheval, fuori anche il cantautore Scrima.

M.E.R.L.O.T e WRONGONYOU PRIMI FINALISTI

Per la classifica televisiva di (che influisce al 33% sul voto totale) al quarto posto c’è Scrima, seguono Thomas Cheval e Greta Zuccoli in parità a 33 punti, in vetta Le Larve a 38 punti. La resa della classifica televisiva sommata a quella della commissione musicale (che influisce al 33% sul voto totale) è la stessa

Sommando le due classifiche e aggiungendo le preferenze del televoto (34% sul voto totale) aperto all’inizio delle esibizioni e chiuso al loro termine: Thomas Cheval e Scrima eliminati, in finale la cantante napoletana ed il surreale progetto di Jacopo Castagna. I due raggiungono MERLOT e Wrongonyou nella finale del 17 dicembre la finale del 10 dicembre: in quella sede si assegneranno 6 posti per l’Ariston, mentre gli ultimi due come sempre saranno appannaggio di Area Sanremo.

I NOSTRI GIUDIZI SULLE 20 SEMIFINALISTE

Greta Zuccoli ha già un album all’attivo, inciso quando aveva appena 18 anni e militava nel gruppo folk Greta & the Wheels. Jacopo Castagna in arte Le Larve, è solista dal 2014 dopo essere stato il frontman del gruppo omonimo. Due album all’attivo in questa veste.

