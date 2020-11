Charts: Ariana Grande porta in vetta l’album e la sua title track

Ariana Grande torna e sale direttamente in testa alle classifiche con l’album “Positions” e la title track

ALBANIA:Dili dili – Dafna Zeqiri

Album:Skulpturë- Capital T

AUSTRIA: Mood – Indicted – Bonez MC

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

BELGIO- Singoli:Head & Heart – Joel Corry & MNEK(Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Nothing else Matters – Metallica & San Francisco Symphony (Germanofono)

Album: Letter to you – Bruce Springsteen(Fiandre) /Son reve americaine – Johnny Halliday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Drugata staya – Mihaela Marinova (nazionali)/Pa ti – Jennifer Lopez & Maluma

Album: Positions- Ariana Grande

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Positions- Ariana Grande

CROAZIA- Singoli: Neće nas zauvik bit- Petar Graso (nazionali)/Let’s love – David Guetta & Sia (internazionali)

Album:Tvrdava – Crvena Jabuka (nazionali)/Letter to you- Bruce Springsteen (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Dejlig – Jimilian ft Fouli

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Positions- Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Draaman Kaari Viehättää- Behm

FRANCIA- Singoli: Bande organisé – Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:Son reve americaine – Johnny Halliday

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

GRAN BRETAGNA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Positions- Ariana Grande

GRECIA- Singoli:Xiaometra-Mad Clip, Hawk, Light (feat. Sin Laurent, Baghdad & Sapranov) (nazionali)/Positions – Ariana Grande (internazionali)

Album: I Epochi Tou Therismou- Nastassa Bofiliou

IRLANDA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Positions- Ariana Grande

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: R’Tziti ShZe Ych’eve- Roni Dalumi (nazionali) /Holy – Justin Bieber ft Chance the Rapper (internazionali)

Album: Positions -Ariana Grande

ITALIA-Singoli:Bottiglie Privè- Sfera Ebbasta

Album:Zerosettanta volume 2- Renato Zero

LETTONIA- Singoli:Head & Heart – Joel Corry & MNEK

Album: :Aptem- Slava Marlow

LITUANIA- Singoli:Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Toliver

Album: Positions- Ariana Grande

LUSSEMBURGO-Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Positions- Ariana Grande

MALTA –Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Positions- Ariana Grande

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Positions- Ariana Grande

PAESI BASSI- Singoli:Scooter – Yssi SB feat. Qlas & Blacka, Ashafar & ADF Samski

Album:Letter to you – Bruce Springsteen

POLONIA- Singoli:No Sory- sanah

Album:? – Kamerzysta

PORTOGALLO- Singoli: Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Toliver

Album: Na quinta – Panda e os caricas

REPUBBLICA CECA- Singoli: Plastic – Viktor Sheen

Album: Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Scara 2 Etajul 7 – Carla’s Dream (nazionali)/Take you dancing- Jason Derulo (internazionali)

Album:Apa-Oscar

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album:Aptem- Slava Marlow

SAN MARINO: Radio: Head & Heart – Joel Corry & MNEK

SERBIA- Singoli: Legitim’no- Alexandra Prijovic (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Pumpa- Ego (feat. Sima, Ben Cristovao)

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Ujemi ritem – Nina Puslar (nazionali)/Wonder – Shawn Mendes (internazionali)

Album: Positions- Ariana Grande

SPAGNA- Singoli: La nota – Manuel Turizo,Rauw Alejandro, Mike Towers

Album: Siete veces ti- Vanesa Martin

SVEZIA- Singoli: Langsamt Farval- Benjamin Ingrosso

Album: Fanga mig nar jag faller – Viktor Leksell

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:ALetter to you – Bruce Springsteen

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:Aptem- Slava Marlow

UNGHERIA: Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Idősziget Koncert (Dupla Aréna 2019)- Akos

