“La vita nuova”, Christine and The Queens torna con EP ed un corto (cantando anche in italiano)

Un EP che è una vera e propria opera rock. “La vita nuova” segna il rientro di Christine and The Queens, cantautrice francese fuori dagli schemi della quale siamo stati fra i primi a parlare e che la ripropone a livello internazionale su livelli altissimi. La title track la vede cantare in parte – e piuttosto bene – in italiano, accompagnata dalla cantautrice statunitense Caroline Polachek.

Artista completa, dopo Chaleur Humaine, trainato da “Christine”, anche il secondo lavoro Chris, terzo nella classifica degli album più venduti del Rergno Unito, con una serie di collaborazioni internazionali, fra le quali quella con Charli XCX con l’acclamato singolo Gone ha riscosso enorme successo internazionale anche grazie ad i suoi video non convenzionali che mettono in luce tutta la sua teatralità. Il lavoro a quanto sembra dovrebbe essere il primo di una trilogia destinata ad essere pubblicata a stretto giro.

Prendetevi un quarto d’ora e guardatevi – a questo link – l’intero EP in forma di un meraviglioso film visibile su YouTube nel quale Chris dimostra tutto il suo talento, la padronanza dell’intensità vocale e il contatto diretto che riesce ad avere con chi ascolta e guarda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...