All Together Now, seconda puntata: eliminata Giorgia Rizza

Secondo live di All Together Now, il talent show di Canale 5, con Michelle Hunziker alla conduzione, con giudici Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J AX oltre al muro di 100 persone. Eliminata, in questa nuova formula con artisti fissi, la diciannovenne Giorgia Rizza. Il resoconto della puntata. Nella foto, Beatrice Baldaccini

PRIMA MANCHE

CLAUDIA CICCATERI- Nessun dolore di Lucio Battisti. Si scatena tantissimo e si vede che il pezzo, in questo caso nella versione di Giorgia, le piace molto. Piace tanto anche al muro anche se a tratti si inceppa. Sugli acuti fortissima. MURO 88 + 10 di bonus, rimedia alla fine un 100 e si prende Bonus e qualificazione.

KAM “EKI” CAHAYADI–Heal the world di Micheal Jackson. Più convincente della volta scorsa, anche perchè questo pezzo presenta un Micheal Jackson molto particolare. Voce potente, ma vorrei sentirlo in italiano, perchè è questo il mercato con cui si dovrà confrontare. Parte col bonus di 10. Col bonus va già oltre 100, i giudici lo fanno scendere a 98.

GIORGIA RIZZA– Comunque andare di Alessandra Amoroso. Non è un pezzo adatto a lei, anche se ha 19 anni e canta giustamente qualcosa di contemporaneo. Non canta benissimo e il muro lo percepisce. MURO 69. Finisce in sfida.

ALESSIO SELVAGGIO – Un amore così grande di Mario Del Monaco. Classicone della musica italiana, voce molto potente, ma personalmente queste cose vintage non mi fanno strappare i capelli. Canna un paio di note alte. MURO 76. I giudici lo portano ad 80.

GLI AMABILI– Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper. Si vede che c’è tantissima chimica fra i due che fanno coppia nella vita e sono molto divertenti. Ma a me continuano a sembrare più da festa o da musical che da discografia MURO 51 i giudici li portano a 70.

DALILA CAVALERA- Meraviglioso amore mio di Arisa: Molto emozionante, ha una voce riconoscibile e questo è il suo genere. MURO 87 +10 di bonus ma Anna Tatangelo la manda direttamente a 100, che la qualifica per la prossima settimana con bonus

SECONDA MANCHE

BEATRICE BALDACCINI – Non l’inferno di Emma. Cerco di giudicare la performance al di là dell’orticaria profonda che mi provoca questo testo scritto da Kekko dei Modà. Canta bene ma non benissimo. Si alzano in pochi. MURO 69. I giurati la portano a 75.

ANTONIO MARINO – I migliori anni della nostra di vita di Renato Zero. Tutto molto classico. Antonio Marino è lo stesso della prima edizione di X Factor, anche se è passata una vita e anche quello di The Voice. Bravo, ma tutto molto freddo, purtroppo. MURO 83 + 10 di bonus. Arriva a 100 coi giudici.

SILVIA RITA IANNONE- Malo di Bebe. Plauso per aver riportato all’ascolto un pezzo bellissimo dal testo molto forte sulle violenze domestiche. In spagnolo come la volta scorsa, padroneggia la lingua molto bene (sempre un punto a favore, per me) manca lo sprint, accidenti. E nello specifico, ha una faccia troppo dolce per cantare un pezzo così duro ed arrabbiato. Però meglio rispetto all’altra volta. MURO 70, sale a 80 coi giudici.

DOMENICO IERVOLINO- Mediterranea di Irama. Un karaoke. E nemmeno fatto tanto bene. MURO 18. I giudici lo rialzano per motivarlo, ma è chiaro che la matematica non è discutibile. Chiude a 33.

SAVIO VURCHIO-Il mare, il sole al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle di Zucchero. Siamo nella sua comfort zone, senza dubbio, di nuovo. Ma sicuramente è uno che fa sentire i suoi 52 anni e l’esperienza sui palchi. MURO 88 + 10, Rita Pavone lo manda a 100, Renga toglie uno, chiude a 99.

BALLOTTAGGIO

GIORGIA RIZZA– Tutta colpa mia di Elodie. Si vedono tutti i suoi 19 anni, purtroppo. Canta bene, è intonata ma difetta in personalità. In leggero difetto di fiato nella seconda strofa.

DOMENICO IERVOLINO- Sugar dei Maroon 5. Brano molto difficile, affronta bene i falsetti senza restarne strozzato. Emoziona come un frigorifero, ma ha cantato bene.

Non c’è purtroppo partita, Giorgia Rizza meriterebbe di più per il percorso, ma in questa manche è battuta nettamente, giudici compatti. MURO 90-68 per Iervolino.

