“Hold on” (e altre canzoni): Tamta domina la scena ellenica

Continua ad essere una delle artiste più centrate artisticamente della zona mediterranea. Tamta, georgiana naturalizzata greca, rappresentante di Cipro all’Eurovision 2019 con ‘Replay’. esce con un nuovo singolo, “Hold on”, che la propone su sonorità che mescolano il pop internazionale ai ritmi della sua terra in modo molto intelligente. Di lei ci eravamo interessati la scorsa estate, ma anche prima, con un focus.

L’ultimo lavoro di Tamta è l’EP, Awake, uscito lo scorso luglio comprende una serie di pezzi interessanti ed internazionali, oltre a collaborazioni di spessore, come quella con Stephane Legar, rapper israeliano di origine togolese e con SNIK, rapper che domina da qualche anno le classifiche elleniche: con lui ha cantato “Senorita“, brano che le è valso il primato in classifica.

Negli ultimi anni per lei una crescita esponenziale di popolarità, proprio grazie alla partecipazione eurovisiva ed anche alcune partecipazioni televisive. Meritano un ascolto anche “Den esai edo“, insieme al rapper Mente Fuerte, “S’Agapo” e “Sex with your ex”.

