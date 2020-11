AmaSanremo: il televoto ribalta ancora tutto, avanti I Desideri e Gaudiano

Terzo appuntamento dagli studi di Radio 2 a via Asiago dei cinque di AmaSanremo, la semifinale del concorso che porta dieci artisti dei venti selezionati alla finale del 17 dicembre in diretta dal teatro del Casinò di Sanremo. A quel punto si giocheranno sei degli otto posti per Sanremo Giovani, mentre gli altri due arriveranno da Area Sanremo. In gara stavolta I Desideri, Sissi, Murphy e Gaudiano.

Per quanto concerne la classifica relativa alla giuria composta da Morgan, Beatrice Venezi, Piero Pelù e Luca Barbarossa ha premiato Sissi, poi Gaudiano, Murphy e I Desideri. Unendo il voto della commissione dallo stesso conduttore Amadeus e da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi primo poi Gaudiano, Sissi, Murphy e I Desideri.

Il televoto da di nuovo danni: Murphy è quarto (ancora una volta fa danni), con Sissi terza. Vince Gaudiano davanti a I Desideri, spinti dal fanclub.

Luca Gaudiano, 29 anni, foggiano, due singoli all’attivo prima di Polvere da sparo, un brano non originalissimo ma senz’altro contemporaneo, il cui testo è ispirato alla morte del padre. I Desideri sono invece due fratelli di Marcianise, figli del cantante neomelodico Nico Desideri. Hanno collaborato con Clementino ed insieme a lui hanno firmato la colonna sonora di Gomorra 2. Sono già sotto contratto con la Sony che ha prodotto l’album #Uagliò.

