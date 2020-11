I Jalisse tornano con l’album “Voglio emozionarmi ancora”: la nostra VIDEOINTERVISTA

Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

A Maggio, avevano anche preso parte agli Eurovision Home Concerts , l’evento in cui alcuni ex partecipanti hanno riproposto i loro brani eurovisivi e una cover da scelta dai telespettatori e dal pubblico della rete. Qui la loro esibizione .

E’ uscito ieri ‘Voglio emozionarmi ancora‘, quarto album dei Jalisse , il duo romano-veneto vincitore del Festival di Sanremo 1997 con ‘Fiumi’ di parole, brano che poi è arrivato anche quarto all’Eurovision Song Contest. Ad accompagnare l’album, dieci tracce, il primo dopo 11 anni, la canzone title track che trovate in fondo a questo post e da Non avere paura, che vede la partecipazione dei Teodosia .

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes