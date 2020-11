Charts: sugli scudi 24K Goldn ft Yann Dior, Master KG ft Nomcebo e Ariana Grande

Ritorna in auge “Mood”, la hit autunnale griffata 24K Goldn ft Yann Dior. Tengono botta “Jerusalema” e “Positions” di Ariana Grande

ALBANIA:Betohemi – Bardhi

Album:Skulpturë- Capital T

AUSTRIA: Angeklagt– Bonez MC

Album: LedenHosenrock – Melissa Naschenweng

BELGIO- Singoli: Fever- Dua Lipa ft Angèle (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Nothing else Matters – Metallica & San Francisco Symphony (Germanofono)

Album: Letter to you – Bruce Springsteen(Fiandre) /A l’aube revenant- Francis Cabrel (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Drugata staya – Mihaela Marinova (nazionali)/Pa ti – Jennifer Lopez & Maluma

Album: Positions- Ariana Grande

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Positions- Ariana Grande

CROAZIA- Singoli: U hladnoj sobi- Pravila Igre (nazionali)/Let’s love – David Guetta & Sia (internazionali)

Album:Tvrdava – Crvena Jabuka (nazionali)/Letter to you- Bruce Springsteen (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Hundo – Branco

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Born to trap- Kizaru

FINLANDIA- Singoli:Penelope- William ft Clever

Album:Kausi 11 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Bande organisé – Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:N’attendons pas – Vianney

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: Letter to you – Bruce Springsteen

GRAN BRETAGNA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Disco-Kylie Minogue

GRECIA- Singoli:Xiaometra-Mad Clip, Hawk, Light (feat. Sin Laurent, Baghdad & Sapranov) (nazionali)/Positions – Ariana Grande (internazionali)

Album: I Epochi Tou Therismou- Nastassa Bofiliou

IRLANDA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Confetti – Little Mix

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: Sake ya boom boom – Static & Ben El ft Black Eyed Peas (nazionali) /Positions- Ariana Grande (internazionali)

Album: Positions -Ariana Grande

ITALIA-Singoli:Bottiglie Privè- Sfera Ebbasta

Album:Acetto miracoli: l’esperienza degli altri – Tiziano Ferri

LETTONIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Born to trap- Kizaru

LITUANIA- Singoli:Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Toliver

Album: Born to trap- Kizaru

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Power up- AC/DC

MALTA –Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album: Confetti -Little Mix

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:NSg- Nick & Simone

POLONIA- Singoli:No Sory- sanah

Album:S& M – Metallica

PORTOGALLO- Singoli: Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Toliver

Album: Na quinta – Panda e os caricas

REPUBBLICA CECA- Singoli: Plastic – Viktor Sheen

Album: Barvy – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Scara 2 Etajul 7 – Carla’s Dream (nazionali)/Take you dancing- Jason Derulo (internazionali)

Album: Pluto x Baby Pluto- Fluto & Lil Uzi Vert

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album:Born to trap- Kizaru

SAN MARINO: Radio: Head & Heart – Joel Corry & MNEK

SERBIA- Singoli: Panda- Thcf (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Pumpa- Ego (feat. Sima, Ben Cristovao)

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Drugac – Manouche (nazionali)/Wonder – Shawn Mendes (internazionali)

Album: Pluto x Baby Pluto- Fluto & Lil Uzi Vert

SPAGNA- Singoli: Dakiti – Bad Bunny & Jhay Corte4z

Album: El Arbol y el bosque – Rozalen

SVEZIA- Singoli: Mood- 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Gammar karlek rostar aldrig – Per Gessle

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:ALetter to you – Bruce Springsteen

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album:Born to trap- Kizaru

UNGHERIA: Singoli: Jerusalema – Master KG & Nomcebo

Album:Esszencia- Kowalski Mesz a vega

