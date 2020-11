Alla scoperta di Leolixl, la ragazza con l’ukulele che da TikTok ha stregato la Germania

Appena 22 anni, mezzo milione di follower su tiktok e un talento per l’ukulele. Gli ingredienti giusti per il successso, che non è tardato ad arrivare. Leolixl, questo il suo nome d’arte, lo stesso che usa anche in rete, è passata rapidamente dal postare la sua musica sul social network per giovanissimi (che lei frequenta quando era ancora musical.ly) ad un contratto con la Ariola, storica succursale tedesca della Sony, che l’ha immediatamente lanciata sulla scena musicale.

Il genere naturalmente è un pop fresco, dove lo strumento che l’ha resa famosa ha un ruolo più marginale, ma l’operazione sembra funzionare perchè le sue cose stanno girando molto nelle radio tedesche. Leonie, questo il suo nome di battesimo, è studentessa di Scienze dell’educazione all’università di Francoforte ed ha accolto con stupore l’incontro con i produttori della major, insieme ai quali scrive e compone da due anni le sue canzoni: “Ciascuna seduta è come una terapia per me”, spiega, ricordando che ciascuno dei suoi brani è sempre dedicato a qualcuno.

“Vielleicht verliebt”, la hit fortissima che trovate qui sotto, a giudicare dal titolo (Forse innamorata) dal testo, si rivolge probabilmente a qualcuno che ha nel cuore, mentre “Song fur dich” è dedicata alla sua migliore amica. Brani molto forti, pensati per l’airplay, che del resto ha dichiarato essere uno dei suoi obiettivi di questa sua carriera nata per caso ma che a giudicare dalle produzioni potrebbe regalarle belle soddisfazioni. Molto interessanti anche “Liebe lieber nicht“ e “Schnee von gestern“.

