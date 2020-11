FRUM, il sound indie-elettronico che arriva dalle Isole Far Øer

Un nome interessante arriva da una terra dove si fa ottima musica, le Isole Far Øer. Si chiama Frum ed è il progetto di Jenny Augustudóttir Kragesteen. “Let it” è uno degli ultimi lavori di questa artista indie che mescola pop ed elettronica. In due anni ha saputo mettersi in grade evidenza e la sua musica continua a circolare sia sui palchi ed i circuiti alternativi che in rete, in attesa che – Covid permettendo – esca il suo primo lavoro.

Una manciata di canzoni nelle quali c’è dentro tutta la caratteristica dell’Isola, così lontana dal mainstream ma così suggestiva. L’ultimo e più recente singolo, “Ocean“, datato 2019 è un esempio delle tante influenze musicali che si incrociano in quest’arcipelago e lei stessa ha più volte dichiarato che la sua terra è la sua vera ispirazione. Altrettanto interessante è “‘Beat’, dove si mescolano elettronica, pop e rnb, ma anche “Birdstone” al quale partecipa anche il dj Steso è un esempio della sua bravura.

Studentessa di filosofia all’università di Copenaghen, la musica è però il suo focus principale e nel frattempo sta mettendo insieme diverse collaborazioni importanti nel Nord Europa.

