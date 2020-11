AmaSanremo: in finale Hu ed Avincola. Anche Area Sanremo sceglie gli 8 finalisti

Si va delineando la lineup della finale di AmaSanremo, che il prossimo 17 dicembre selezionerà 6 degli 8 artisti che saliranno sul palco di Sanremo 2021 nella sezione giovani. La quarta serata di selezione ha incoronato Hu ed Avincola. Per loro appuntamento ora alla diretta sul palco del teatro del Casinò. Giovedì alle 22.45 l’ultima sfida con gli ultimi due vincitori.

Il voto della giuria televisiva composta da Beatrice Venezi, Morgan, Piero Pelù e Luca Barbarossa ha messo Hu ed Avincola al primo e secondo posto, seguiti rispettivamente da Chico e Nova. Su quest’ultimo, ci sono stati grandi polemiche perchè la sua base, acquistata su youtube è sembrata troppo somigliante ad ‘Apologize’, un brano del 2019. L’aggiunta del voto della commissione, presieduta dal conduttore e direttore artistico Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gian Marco Mazzi conferma l’ordine. Il televoto serve solo ad invertire le posizioni degli esclusi e dei due in testa ma conferma il risultato.

Marchigiana di Fermo, classe 1994, Federica Ferracuti in arte Hu è una cantautrice elettronica, un album e attualmente sotto contratto con la Warner e durante il primo lockdown si è fatta conoscere perchè ha tenuto dei corsi di produzione in streaming gratis. Simone Avincola, romano, classe 1987, è al secondo tentativo dopo che lo scorso anno la sua ‘Un rider’ era arrivata alla finale battuta poi dagli Eugenio in via di Gioia.

Nel frattempo è cresciuto ancora diventando uno dei nomi più interessanti della scena indie italiana. Vincitore di numerosi riconoscimenti, come il Premio Stefano Rosso, Premio Botteghe d’Autore, Premio PIVI Siae (2013) e il Premio MEI Cinema (2013). Due album e un EP all’attivo, a maggio 2020 pubblica il video “Miami a Fregene”, diretto da Phaim Bhuiyan, vincitore del David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente.

La commissione artistica di valutazione composta dal presidente Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, si è riunita da remoto in videoconferenza, decretando i nomi degli otto vincitori di Area Sanremo TIM 2020 e del vincitore del Premio TIM come miglior videoclip. Si tratta di:

Aurora Fadel – “Profumo di Lavanda”

Dellai – “Sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

Federica Marinari – “Dimenticato (MAI)”

Francesca Miola – “La costola di Adamo”

Guasto (Gianmarco Finizio) – “In che senso?”

Luca D’Arbenzio – “Cenere”

Mirall (Greta Ciurlante) – “Padre Nostro”, vincitrice anche del premio TIM.

Dagli otto vincitori la commissione Rai sceglierà, durante la serata di Rai Uno AmaSanremo del 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 che andranno ad aggiungersi ai sei che usciranno vincitori da AmaSanremo.

