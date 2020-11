“Drevo” (e altre canzoni): la svolta pop in sloveno dei Maraaya

Ritroviamo con piacere uno dei progetti musicali migliori del panorama europeo. Dei Maraaya, prodotti in Italia da Gabry Ponte, siamo stati fra i primi a parlare, in tempi non sospetti. Poi li abbiamo ritrovati con piacere all’Eurovision con il brano “Here for you” nel 2015 e ne abbiamo seguito le traiettorie discografiche, sempre con un discreto riscontro a livello di vendite.

Ora ritroviamo il duo sloveno (Alex Raay e Marjetka Vovk, marito e moglie) con un progetto nella loro lingua, che li propone anche su sonorità leggermente diverse e più melodiche: “Drevo” è una ballata interessante che segue altre due singoli decisamente pop, “Obujem nove cevlje”, con la partecipazione di Luciano Plazibat e “Bestplatno“, incluso nella compilation del CMC Vodice, una manifestazione che propone ogni anno i migliori artisti slavi in versione live.

Mi piace: Mi piace Caricamento...