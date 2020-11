Charts: prosegue la marcia di 24K Goldn ft Iann Dior, sale Ariana Grande

“Mood” di 24K Gold ft Iann Dior è ancora la hit europea del momento, ma occhio a “Positions” di Ariana Grande e “Levitating” di Dua Lipa

ALBANIA:Per Veti – Stresi, Finem & Solo

Album:Na Na – Meda

AUSTRIA:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: LedenHosenrock – Melissa Naschenweng

BELGIO- Singoli: Fever- Dua Lipa ft Angèle (Fiandre)/ Fever – Dua Lipa ft Angéle (Vallonia)/Nothing else Matters – Metallica & San Francisco Symphony (Germanofono)

Album: Dan van de farao – K3 (Fiandre) /Power up- AC/DC(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:My mama told me – Alma (nazionali)/Levitating – Dua Lipa

Album: Be-BTS

CIPRO – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Be-BTS

CROAZIA- Singoli: Mali krug velikih ljudi- Massimo (nazionali)/Let’s love – David Guetta & Sia (internazionali)

Album:Tvrdava – Crvena Jabuka (nazionali)/Letter to you- Bruce Springsteen (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Bor af den tabte tid – Folkeklubben

ESTONIA – Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:Be – BTS

FINLANDIA- Singoli:Kuningaskobra – Vain Elämää Kausi 11- Sitg

Album:Kausi 11 Ensimmäinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Bande organisé – Jul ft Sch, Napf, Kopf, Elams, Solda, Houari & Soso Manes

Album:M.I.L.S 3 – Ninho

GERMANIA –Singoli: Jerusalema- Masket KG ft Nomcebo Burna Boy rmx

Album: Power up- AC/DC

GRAN BRETAGNA- Singoli: Positions- Ariana Grande

Album:Power up- AC/DC

GRECIA- Singoli:Xiaometra-Mad Clip, Hawk, Light (feat. Sin Laurent, Baghdad & Sapranov) (nazionali)/Lemonade-Internet Money,Gunna,Don Toliver (internazionali)

Album: I Epochi Tou Therismou- Nastassa Bofiliou

IRLANDA- Singoli: Therefore I am- Billie Eilish

Album:Power up- AC/DC

ISLANDA- Singoli: Rólegur kúreki- Briet

Album: Kveðja, Bríet- Briet

ISRAELE: Singoli: KsheHakol Yigamer- Sarit Hadad (nazionali) /Positions- Ariana Grande (internazionali)

Album: Positions -Ariana Grande

ITALIA-Singoli:Bottiglie Privè- Sfera Ebbasta

Album:Power up- AC/DC

LETTONIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: 40-Basta

LITUANIA- Singoli:Therefore I Am- Billie Eilish

Album: Motyvacijos Tiskai- OG Version

LUSSEMBURGO-Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Survie-Zola

MALTA –Singoli:Levitating- Dua Lipa

Album: Be- BTS

NORVEGIA- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Power up- AC/DC

PAESI BASSI- Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album:The new now – Danny Vera

POLONIA- Singoli:No Sory- sanah

Album:Live Pol’n’Rock Festival 2019- Kult

PORTOGALLO- Singoli:São Paulo-Yuri nrS

Album: Letter to you- Bruce Springsteen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Tváře smutnejch hrdinů- Skwor

ROMANIA- Singoli: Scara 2 Etajul 7 – Carla’s Dream (nazionali)/Take you dancing- Jason Derulo (internazionali)

Album: Be – BTS

RUSSIA- Singoli:Dabro-Yu nosta

Album:40- Basta

SAN MARINO: Radio: Midnight sky- Miley Cyrus

SERBIA- Singoli: Panda- Thcf (nazionali)/Head & Heart – Joel Corry & MNEK (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Mood – 24k Goldn ft Iann Dior

Album: Egotron- Ego

SLOVENIA- Singoli: Bomo- Scotch & Tomi Im (nazionali)/Mood – 24k Goldn ft Iann Dior (internazionali)

Album: Be-BTS

SPAGNA- Singoli: Tu me dejaste de querer – C. Tangana ft Nino de Elche, Hungara

Album: Avionica – Antonio Orozco

SVEZIA- Singoli: Ge upp igen- Miryam Bryant & Yasin

Album: Poer up AC/DC

SVIZZERA: Singoli:Jerusalema – Master KG & Nomcebo ft Burna Boy

Album:ALetter to you – Bruce Springsteen

UCRAINA: Dejaviu-Artem Pivovarov

Album: 40- Basta

UNGHERIA: Singoli: Évszakok- Dr Brs & Oliver Berkes

Album:Világvégre- Kalapacs

