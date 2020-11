Aliose, il duo ginevrino nome emergente della musica francofona

Sono sulla scena da diverso tempo ma sempre costeggiando il mainstream. Un po’ perchè per lungo tempo hanno frequentato la scena indie, un po’ perchè vengono dalla Svizzera ed ancor più dalla parte francofona – per la precisione da Ginevra – e dunque con maggiori difficoltà a proporsi a livelli internazionali. Eppure gli Aliose sono fra le realtà migliori della chanson e della varieté in lingua francese ed hanno girato mezza Europa.

“Comme des gangsters” è il loro nuovo EP, accompagnato dalla title track che li propone su sonorità fresche e radiofoniche: si tratta del terzo lavoro importante dopo il primo album uscito nel 2017 per la Warner, album rivelazione dell’anno in Francia alle Victoires de La Musique e l’EP d’esordio del 2016. Ci sono tracce interessantissime come “J’ai oubliè” ma anche nei precedenti lavori si può ascoltare la loro freschezza: per esempio in “Me passer de toi”., appunto contenuto nell’album premiato in Francia. Del quale in parte avevamo parlato qui.

Eppure, per chi è appassionato del mondo eurovisivo, non sono pienamente degli sconosciuti: Alizè Oswald e Xavier Michel, che scrivono e compongono i loro pezzi, si erano affacciati alle selezioni nazionali elvetiche con un pezzo delicatissimo, “Sur les pavés“, che nel 2011 non andò oltre il sesto posto e che anticipò un lavoro autoprodotto rimasto lontano dai circuiti maggiori. Nel mezzo fra questo battesimo internazionale e l’album con la Warner, anche la partecipazione al prestigioso premio Georges Moustaki nel 2013

Recentemente, Alizé Oswald è riapparsa sulla scena eurovisiva come autrice del brano “Répondez moi” col quale Gjon’s Tears avrebbe dovuto rappresentare la Svizzera all’Eurovision 2020 poi cancellato dalla pandemia. E proprio alcune settimane fa è uscito “Beautiful people”, un interessante duetto bilingue fra lei ed i Timebelle, la band elvetico-rumena rappresentante della Confederazione all’Eurovision 2017 con “Apollo“.

