AmaSanremo: il televoto ribalta ancora tutto: in finale Folcast e l’ex X Factor David Shorty

Si chiude il percorso di selezione di AmaSanremo: l’ultima puntata, andata in onda in orario antelucano, cioè a mezzanotte, ha confermato i danni che può fare un televoto nel quale si sfidano una ventenne esordiente ed un trentenne con 10 anni di carriera ed un talent show alle spalle. Davide Shorty, bocciato dalla giuria, accede alla finale a scapito di Galea, prima con 39 punti su 40, solo ed esclusivamente per aver doppiato quest’ultima al televoto. Passa anche Folcast, eliminato Alioth.

La giuria tv composta da Piero Pelù, Beatrice Venezi, Morgan e Luca Barbarossa aveva messo nell’ordine Galea, Folcast, Davide Shorty e Alioth. La somma col televoto. Sommando anche il voto della Commissione presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo Martelli e Gianmarco Mazzi non riesce a far recupreare la cantante barlettana. In ordine: Folcast, David Shorty, Galea e Alioth.

Davide Sciortino, in arte Shorty, prese parte alla nona edizione di X Factor con Elio come coach e chiuse al terzo posto. Da un decennio residente a Londra benchè palermitano, ha ben tre album all’attivo e collaborazioni già molto importanti.

Folcast, al secondo Daniele Folcarelli, romano, classe 1992, prodotto da Tommaso Colliva (già vincitore di un Grammy per il suo lavoro con i Muse e produttore di numerosi artisti, tra cui Diodato e Ghemon), ha due album alle spalle e una collaborazione con Rodrigo D’Erasmo, violinista degli Aftherhours.

Il 17 dicembre, nella finale di Sanremo Giovani conosceremo dunque quali sei fra questi 10 artisti accederanno al palco dell’Ariston, ai quali si aggiungeranno i due di Area Sanremo, che saranno annunciati fra gli otto vincitori sempre nella stessa sera, nella quale si conosceranno anche i Big.

