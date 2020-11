Alla scoperta di sanah, la nuova protagonista delle charts polacche

Si chiama sanah (scritto proprio così, con l’iniziale minuscola) ed è il nome nuovo emergente della musica polacca, all’anagrafe è i Zuzanna Jurczak. “No sory” è il singolo che in questo momento è in testa alle classifiche, che segue Kolow Dram, l’album d’esordio, già disco di platino in patria. Sonorità fresche e contemporanee che confermano come in Polonia si faccia dell’ottima produzione pop. Lanciata da The Voice e dalle versioni polacca ed inglese di Got Talent, il successo però è arrivato su youtube, dopo la firma con la maggiore etichetta polacca.

“Szampan” è stato il singolo che l’ha fatta conoscere, tre volte disco di platino e da lì è stata una grandissima escalation in soltanto due anni: “Melodia” è stata la conferma prima del singolo in questi giorni in rotazione ed in classifica. “No sory” fa parte di un EP uscito in queste settimane dal titolo “Bujda”.

