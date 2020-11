The Voice Senior, chi si rivede: Erminio Sinni e Riccardo Azzurri hanno fatto Sanremo, ve li ricordate?

Non seguiremo The Voice Senior, la versione over 60 del popolare talent show, come facciamo con gli altri, però è giusto dare risalto ad una delle caratteristiche ci si aspettava, ovvero “A volte ritornano”, il ritorno sul palco di artisti professionisti dalla lunga carriera ma spariti dai radar. Così i quattro giudici Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e il duo Al Bano e figlia Jasmine, hanno fatto la conoscenza di due nomi che hanno nel loro carniere nientemeno che tre Sanremo: si tratta di Erminio Sinni e Riccardo Azzurri.

Erminio Sinni, classe 1961, nativo di Bagni di Gavorrano, prese parte al Festival di Sanremo fra i Giovani nel 1993 col brano “L’amore vero”, quinto classificato, ma ha una lunghissima carriera live in giro per i palchi d’Italia e non solo: nel 2017 lo abbiamo visto a Bucarest, prendere parte alla finale nazionale rumena per l’Eurovision insieme alla compagna Tiziana Camelin, che lo ha accompagnato dietro le quinte a The Voice. Solo tredicesimi in quella occasione.

Sinni ha presentato una versione di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante, accompagnandosi al piano: si sono girati tutti e quattro i coach ma lui ha scelto il team Bertè, anche per via della collaborazione avuta in passato come corista con la sorella Mia Martini. Sinni vanta anche un Sanremo come autore del brano “Tutti i cuori sensibili” di Stefania La Fauci, in gara nei giovani a Sanremo 1989.

Meno fortunato il passaggio a The Voice di Riccardo Azzurri: il cantautore fiorentino, classe 1953, fu uno dei protagonisti del Sanremo 1983 (allora a girone unico), col brano “Amare te”, quindicesimo. Storico ex collaboratore di Claudio Baglioni, che accompagnò al tour 1979, ha portato “Voglio andar via”, proprio del cantautore romano, non convincendo però nessun giudice a girarsi.

