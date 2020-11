Junior Eurovision Song Contest 2020: vince la Francia con “J’imagine” di Valentina

Valentina Tromel, 11 anni, bretone di Rennes, regala lo Junior Eurovision Song Contest 2020 alla Francia. A Varsavia i transalpini tornano a vincere un concorso eurovisivo dopo 43 anni esatti, cioè dal trionfo di Marie Myriam con “L’oiseau et l’enfant” nella rassegna dei grandi. Lo ha fatto grazie a ‘J’imagine‘, una produzione ben costruita da due nomi di buon livello del pop francese, Barbara Pravi e Igit e lo ha fatto con un brano adatto al contesto della manifestazione, vale a dire di ottima qualità ma non troppo ‘adulto’.

Prendere nota, dunque, per entrambe le rassegne: lo Junior Eurovision già in passato ha punito brani di livello quasi pari a quello della versione senior ma che suonavano troppo grandi in una rassegna per bambini: è toccato quest’anno alle olandesi Unity: “Best friends” era forse la miglior produzione in gara, ma soprattutto il pubblico online si è mostrato più orientato a brani da ragazzi, come è giusto fosse. Prenda nota, la Francia, anche per l’Eurovision: affidarsi a belle canzoni, contemporanee e moderne, scritte da autori di spessore.

Si confermano, di nuovo Spagna e Kazakistan. Seconda la piccola kazaka Karakat Bashanova con il brano ”Forever”, terza Soleà con “Palante“. Molto male il debutto della Germania, che ha aperto lo show con “Stronger with you” di Susan Oseloff ma ha chiuso all’ultimo posto. Resta da capire ora se sarà la Francia ad ospitare nel 2021: come è noto, nella versione Junior non c’è l’obbligo per il paese vincitore.

Da sottolineare, in questa edizione completamente virtuale, come oltre alle esibizioni registrate nei paesi d’origine e montate per trasmettere un normale Eurovision, anche il voting è andato in onda dai ciascun paese, come anche le ‘green rooom’ sono state allestite in ciascuno studio tv nazionale.

LA CLASSIFICA FINALE

Francia- Valentina – J’imagine 200 Kazakistan- Karakat Bashanova – Forever 152 Spagna- Soleà- Palante 133 Paesi Bassi – Unity – Best Friends 132 Bielorussia – Alina Pehtereva- Aliens 130 Georgia – Sandra Gadelia – You’re not alone 111 Ucraina – Oleksandr Balabanov -Vidkryvai (Open up) 106 Malta – Chanel Monsigneur – Chasing sunsets 100 Polonia – Ala Tracs – I’ll be standings 90 Russia – Sofia Peskova – My new day 88 erbia – Petar Anicic- Heartbeat 85 Germania – Susan- Stronger with you 66

