Oggi lo Junior Eurovision 2020 (senza l’italia) in versione ‘virtual event’: le canzoni in gara e dove seguirlo

Sarà uno Junior Eurovision Song Contest 2020 molto particolare quello che si svolgerà oggi a partire dalle 17 a Varsavia, negli studi della TVP, la tv nazionale polacca. A causa delle restrizioni e delle limitazioni agli spostamenti in corso per via della pandemia da Coronavirus, nessuno degli artisti in gara sarà in studio, dove invece ci saranno regolarmente, per la diretta, i tre conduttori designati.

Le performances dei 12 paesi in gara sono state infatti registrate ciascuna nel paese d’origine e sono state poi assemblate tutte insieme, come se si trattasse di un normale Junior Eurovision. Pertanto le esibizioni saranno proposte esattamente come al solito, con l’unica differenza che non saranno live (anche se sono state registrate ‘one shot’, con la caratteristica delle dirette). “Move the world” è lo slogan dell’evento.

Da Varsavia andrà in onda invece l’interval act, con protagoniste le e due ultime vincitrici, Viki Gabor e Roxana Wegiel, la rappresentante polacca designata per l’Eurovision 2020 Alicija Szemplinska e il campione uscente dell’Eurovision, Duncan Laurence.

Anche il voting sarà proposto quest’anno dai rispettivi paesi e non dallo studio come da tradizione dell’evento, sempre per le stesse motivazioni: a decidere i vincitori sarà sempre un mix di giurie nazionali e voto online. Quest’ultimo è diviso in due parti: la prima è in corso fino alle 16.59 (potete andare qui e votare sino a tre artisti, anche se l’Italia non gareggia), la seconda come sempre aprirà al termine delle 12 esibizioni e sarà aperta per un quarto d’ora.

L’Italia non c’è, perchè ha scelto di non partecipare in questa situazione, pertanto lo show da noi sarà disponibile solo nella versione sul canale ufficiale youtube dello Junior Eurovision col commento originale, oltrechè, per chi li riceve, ovviamente, sui canali dei paesi in gara. Debutta la Germania, grandi favorite per la vittoria Francia, Spagna e Paesi Bassi.

L’ordine di esibizione è il seguente:

Germania – Susan- Stronger with you Kazakistan- Karakat Bashanova – Forever Paesi Bassi – Unity – Best Friends Serbia – Petar Anicic- Heartbeat Bielorussia – Alina Pehtereva- Aliens Polonia – Ala Tracs – I’ll be standings Georgia – Sandra Gadelia – You’re not alone Malta – Chanel Monsigneur – Chasing sunsets Russia – Sofia Peskova – My new day Spagna- Soleà- Palante Ucraina – Oleksandr Balabanov -Vidkryvai (Open up) Francia- Valentina – J’imagine

Qui sotto trovate la playlist con i brani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...