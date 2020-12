“Older”, l’esordio boom di Lea Heart: da TikTok alle radio irlandesi

A volte le situazioni spiacevoli possono servire a farsi conoscere. E’quello che è successo a Lea Heart, giovanissima interprete irlandese schizzata in testa all’airplay nazionale con “Older“, il suo primo singolo, molto fresco e radiofonico.

Galeotto fu il pianoforte a coda regalato a lei dalla famiglia, che ha sempre suonato ma che durante il lockdown le è servito per cominciare a comporre le sue prime canzoni. Lo ha fatto promuovendosi su tiktok ed il successo è stato immediato (40.000 visualizzazioni, da perfetta sconosciuta)., tanto che non c’è voluto molto perchè la contattassero produttori importanti ed etichette altrettanto famose.

Oggi il suo manager è lo stesso dei Picture This, una delle band più premiate d’Irlanda e non appena si potrà tornare a suonare live, lei ne aprirà i concerti. Intanto, continua a farsi sentire in radio e di recente ha fatto uscire anche un singolo dal sapore natalizio, “You make it feel like Christmas”.

