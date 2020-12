X Factor 14: fuori Mydrama, in finale NAIP, Little Pieces of Marmelade, Casadilego e Blind

Semifinale di X Factor 14 con due manches: nella prima i cinque artisti rimasti duettano con un ospite, nella seconda invece sono gli stessi cantanti ad aver scelto un brano da cantare. Il trapper Blind approda al ballottaggio con Mydrama e riesce a salvarsi. In finale quindi lui insieme a NAIP, Little Pieces of Marmelade e Casadilego.

PRIMA MANCHE- Feat

GRUPPI (coach Manuel Agnelli):

Little Pieces of Marmelade: Muori Delay con Alberto Ferrari dei Verdena– Finalmente li sentiamo cantare in italiano, è la prima volta da quando sono nel talent. Tutto molto bello, soprattutto vedere i Verdena ospiti di un talent.

UOMINI OVER 24 (coach Mika):

N.A.I.P.: La canzone mononota con Elio– Accoppiamento praticamente già fatto, visto il genere, la canzone è anche quella giusta per l’occasione.

UOMINI 16-24 ANNI (coach Emma):

Blind: Baby con Madame– Ti piace vincere facile. Canta un pezzo sbarazzino con una delle artiste migliori della scena attuale, che allo stesso tempo è più giovane di lui, quindi si sono fatti coraggio a vicenda. Aria fresca, leggerezza, divertimento. Si diverte, diverte e scrive pure una barra, con Madame che l’accetta.

DONNE 16-24 ANNI (coach Hell Raton):

Casadilego: Catrame con Lazza- Li accomuna un diploma di pianoforte classico ed è così che riarrangiano il pezzo di Lazza, suonato e cantato a quattro mani e due voci. Sicuramente fa un altro effetto, molto delicato. Io non amo questo brano, ma è un dettaglio.

Mydrama: Chic con Izi- Troppo autotune, veramente troppo. Non si può, accidenti.

SECONDA MANCHE – My song

GRUPPI (coach Manuel Agnelli):

Little Pieces of Marmelade: Gimme all your Love degli Alabama Shakes– Chiaramente ci stanno dentro perchè l’hanno scelta loro, però mostrano di saper cantare anche cose diverse. Bella prova vocale.

UOMINI OVER 24 (coach Mika):

N.A.I.P.: Milano Circonvallazione Esterna degli Afterhours– Lo scopriamo fan della musica di Manuel Agnelli e propone questo brano riarrangiato in versione elettronica. Molto credibile, canta anche bene. Agnelli gradisce.

UOMINI 16-24 ANNI (coach Emma):

Blind: Come Habla sulla base di Good Time di Ghali– In sostanza ha svuotato il pezzo lasciando poco più che la base ritmica ed il fischio sul refrain. Tutto molto divertente, molto autotune, però l’operazione funziona. Nel finale non sente la base, ma va avanti, bravo.

DONNE 16-24 ANNI (coach Hell Raton):

Casadilego: Lego House di Ed Sheeran– Viaggia tranquilla sulla canzone da cui ha preso il nome d’arte.

Mydrama: Spigoli di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme– Il brano che aveva già proposto durante le selezioni. Purtroppo ci sono imperfezioni evidenti nel canto. Un peccato, perchè c’è tanto impegno e si vede.

BALLOTTAGGIO

MYDRAMA vs BLIND: Ricantano un pezzo di un loro inedito. Solo Hell Raton salva la sua artista.

