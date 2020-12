“Fusion del nucleo”, la melodia avvolgente di Chica Sobresalto

Segnatevi questo nome perchè è uno dei più interessanti del panorama attuale. All’anagrafe è Maialen Gurbindo, di Pamplona, ma in arte è nota come Chica Sobresalto, che in realtà è più un progetto musicale. Un album all’attivo tre anni fa, ma la vera fama è arrivata per lei quest’anno quando col nome di battesimo ha preso parte ad Operacion Triunfo, il talent show che TVE ha rilanciato tre anni fa dopo un periodo di buio. Al di là del sesto posto, sono arrivati una serie di singoli interessanti, su tutti questa “Fusion del nucleo”, una bella ballata rock dal sapore anni 90. Subito un successo in rete con oltre 400000 visualizzazioni in poche ore.

Prima ancora, all’interno dello show, aveva lanciato “Oxitocina“, che la riproponeva sul mercato musicale con un inedito. Ma vi invitiamo all’ascolto anche di alcune sue cose precedenti come “Nave nodriza” e “Manosperdida“, in duetto con Leire Celestino. Per lei, che ha lasciato gli studi di psicologia per dedicarsi interamente alla musica, adesso è in lavorazione il secondo album e nel frattempo sta girando la Spagna con una serie di concerti, quelli dove si è fatta conoscere anche al di là della tv.

