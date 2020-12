All Together Now, eliminata Beatrice Baldaccini: ecco chi approda alla finale

Semifinale di All Together Now, spostata al sabato per reggere il prime time del prefestivo di Canale 5. Complessivamente il programma continua a non decollare: a parte uno o due artisti, poco da segnalare, zero rischi da parte di quasi tutti e quindi è sembrato più un bell’esercizio di stile che altro. Approdano in finale Savio Vurchio, Dalila Cavalera, Domenico Iervolino, Selvaggio, Eli, Antonio Marino e Silvia Rita Iannone, che ha superato nel ballottaggio finale Beatrice Baldaccini. Il resoconto della puntata

PRIMA MANCHE

SAVIO VURCHIO–It’s not unusual di Tom Jones. Non c’è mai una variazione di genere, siamo sempre lì attorno alle stesse canzoni e allo stesso genere. Bravo è bravo, ma non decolla mai. MURO 94. Totale 97

DALILA CAVALERA-Ho amato tutto di Tosca. Non ha la vocalità di Tosca ed ha una tonalità differente, ma riesce comunque a dare colore a questo pezzo molto difficile da cantare. Continua ad essere la più convincente. MURO 89 +10. Passa al 100, cinque su cinque, è un record.

DOMENICO IERVOLINO- In una notte d’estate. Ci mette grinta ed allegria, ma sembra tornato quello delle prime volte, poco emozionale e molto attento a non sbagliare quasi niente. Il Muro però se ne accorge. MURO 76+ 10. Arriva a 90.

BEATRICE BALDACCINI – Arriverà di Emma e i Modà. Ha ragione Renga, non ha nessun senso perchè ha cantato meglio rispetto a Domenico Iervolino, ma il muro sembra non gradire e le dà 55, i giudici le alzano a 70.

SECONDA MANCHE

SELVAGGIO – In un giorno qualunque di Marco Mengoni. Anche qui siamo sempre nella sua comfort zone. Non si riesce a fare un salto, a far sentire se c’è versatilità. Continuo ad avere dubbi sul futuro fuori dallo show. Mengonismo come se non ci fosse un domani, anche no. MURO 95, la giuria lo fa scendere e poi risalire. Chiude 100, è francamente troppo. Sopravvalutatissimo.

KAM “EKI” CAHAYADI–Fatti avanti amore di Nek. Finalmente lo sentiamo cantare in italiano un brano un po’ diverso dal solito. Voce forte, buona presenza scenica, ma secondo me è il meno adatto al pubblico italiano. MURO 100, ci resta.

SILVIA RITA IANNONE–Nessun grado di separazione di Francesca Michielin. Non mi piace l’arrangiamento e onestamente non è stata nemmeno una performance particolarmente brillante, anche se non ha mai stonato. MURO 72.

ANTONIO MARINO– This love di Maroon 5. Lontano dalla sua comfort zone è meno convincente, anche se comunque dimostra di padroneggiare anche questo genere. Bravo, ma non brillante. Il muro segnala 84, sale a 95.

BALLOTTAGGIO

BEATRICE BALDACCINI (Una finestra tra le stelle di Annalisa) vs SILVIA RITA IANNONE (Valerie di Amy Wineheouse). Il secondo pezzo firmato Kekko dei Modà in una serata è un serio attentato alle coronarie, anche perchè lei non è Annalisa, capace di renderlo bello con la sua vocalità. Insomma. Silvia Rita Iannone anche lei non particolarmente brillante. Chiunque vinca è probabilmente destinato ad uscire al primo giro in finale. Come previsto i giurati fanno 2-2. Vince Silvia Rita Iannone 64-55.

